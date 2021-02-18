В Санкт-Петербурге кыргызстанец напал на медсестру

Полиция Санкт-Петербурга по горячим следам нашла подозреваемого в нападении на медсестру. Им оказался молодой приезжий из Кыргызстана, безработный.

Как сообщили в правоохранительных органах северной столицы РФ, инцидент произошел 17 февраля около восьми часов утра, во время начала рабочего дня. Неизвестный неожиданно набросился с ножом на 58-летнюю медсестру, спешившую на работу в одну из больниц, и нанес ей несколько ранений. После чего выхватил сумку, в которой находились мобильный телефон и 1,5 тысячи рублей, и стал убегать.

За ним погнался прохожий, которому в итоге удалось отобрать сумку у преступника. Она затем была возвращена пострадавшей. Последняя сейчас находится в больнице, куда ее доставили в тяжелом состоянии.

Нападавший все же сумел скрыться. Но ненадолго. Оперативному розыску его поспособствовало и видео с уличных камер наблюдения, на кадрах которого видно все происходившее. Как выяснилось, задержанный, 27-летний гражданин Кыргызстана, с 2019 года проживает в России без регистрации. И на момент совершения преступления нигде не работал.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.