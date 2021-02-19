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В Кара-Суу, Бишкеке и Оше проходят митинги в поддержку Матраимова (видео)

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- Екатерина Улитина
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В Кара-Суу и Бишкеке сторонники бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова проводят митинги в его поддержку.

В Кара-Суу рядом с мечетью собрались несколько сотен человек. В Бишкеке сторонники собираются на бульваре Эркиндик.

митинг в Кара-Суу

Кроме того, в социальных сетях сообщают, что еще один митинг проходит в Оше.

митинг в Оше

Отметим, сегодня ожидается, что Первомайский районный суд вынесет решение о санкции в отношении Матраимова. Напомним, бывший таможенник признал свою вину в создании коррупционных махинациях на таможне, он выплатил ущерб государству и штраф. Накануне Райымбек был вновь задержан по делу об отмывании доходов.


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URL: https://www.vb.kg/397566
Теги:
коррупция, митинг, суд, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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