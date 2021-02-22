Мигрант из Кыргызстана упал в Санкт-Петербурге с крыши многоэтажного дома

В Санкт-Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии 21-летнего приезжего из Кыргызстана. Он сорвался с крыши многоэтажного дома, очищая ее от снега.

Все произошло днем в одной из центральных частей города. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом костей таза и поясничного отдела позвоночника, закрытую травму живота, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

За последние месяцы это уже не первый подобный случай в России с приезжими из Кыргызстана, которые устроились на работу в строительство или сферу жилищно-коммунального хозяйства. Подчас такие трагедии заканчиваются гибелью людей.

Одна из последних произошла в канун нового, 2021 года. 31-летний приезжий уроженец Джалал-Абадской области А.Б. также занимался очисткой крыши от снега и, поскользнувшись, упал с большой высоты. Прибывшие на место врачи уже ничем не смогли помочь ему. Вопросы у сотрудников правоохранительных органов, который занялись выяснением обстоятельств происшедшего, возникли к организации, где работал погибший, по поводу соблюдения и Трудового кодекса, и техники безопасности при проведении подобных работ.

Очевидно, на аналогичные вопросы теперь придется отвечать и руководству жилищной конторы в Санкт-Петербурге, куда ранее трудоустроился мигрант из Кыргызстана.