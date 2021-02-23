Кыргызским опытом приграничной миграции заинтересовались в СНГ

Задачи эффективного регулирования миграционных процессов были рассмотрены в ходе 25-го заседания Совета руководителей миграционных органов государств СНГ, которое прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие делегации миграционных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в качестве наблюдателей присутствовали представители Туркменистана, Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов.

Этому событию предшествовало состоявшееся накануне в видеоформате 23-е заседание Совместной комиссии государств СНГ – участников Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Стороны поделились своим опытом в противодействии таким правонарушениям, обменялись информацией о принимаемых мерах по технической и иной защите паспортов, виз и других документов, используемых при въезде, пребывании и выезде с территорий стран Содружества, рассмотрели вопросы, касающиеся приобретения и утраты гражданства. И утвердили план работы на текущий год.

Что касается последующего заседания Совета руководителей миграционных органов, то главными темами на нем стали изменения в соответствующих национальных законодательствах и в правоприменительной практике миграционных органов, обусловленных пандемией COVID-19.

Вел заседание председатель Совета, первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой. Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что продолжающаяся пандемия вынудила страны Содружества практически закрыть границы, существенно снизив между ними миграционные потоки. И подчеркнул: миграционным ведомствам предстоит решение серьезной задачи по восстановлению и регулированию таких потоков в постпандемийный период.

По словам Кобицкого, с началом работы Совета в 2006 году и развитием планомерного сотрудничества формируется модельная законодательная база СНГ в сфере миграции. К настоящему времени Межпарламентской Ассамблеей СНГ разработаны и приняты 24 модельных законодательных акта и другие документы, регламентирующие различные аспекты миграционных процессов. Кроме того, подготовлен модельный Миграционный кодекс, принятие которого ожидается 16 апреля 2021 года на пятьдесят втором пленарном заседании МПА СНГ.

Стороны ознакомились с опытом Беларуси - по осуществлению контроля въезда, пребывания и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, Кыргызстана - по организации трудовой приграничной миграции, Азербайджана - по организации деятельности Call-центра Государственной миграционной службы, Узбекистана - по разрешению проблем в миграционной сфере, Казахстана - по автоматизации учета миграционных процессов, Таджикистана - по организованному набору и трудоустройству граждан в Санкт-Петербурге, Армении - по разработке расширенного миграционного профиля республики.

Также была проанализирована реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы в области борьбы с незаконной миграцией и утверждены План работы Совета руководителей миграционных органов государств СНГ на 2021 год, график его заседаний на 2021–2023 годы.