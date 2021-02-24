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Депутаты хотят создать еще одну комиссию по проверке работы рудника

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- Екатерина Улитина
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Депутаты от фракции "Республика-Ата-Журт" предложили создать временную комиссию по проверке работы ОсОО Vertex Gold Company. Об этом было заявлено на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 24 февраля.

Компания занимается разработкой двух месторождений в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Фракция пришла к выводу о необходимости изучить соблюдение экологических норм при разработке месторождений, безопасность производственного проццесса и влияние добычи полезных ископаемых на экологию региона.

Отметим, ранее депутаты создали временную комиссию для проверки работы компании, которая разарабывает крупнейшее месторождение золота в Кыргызстане Кумтор.


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URL: https://www.vb.kg/397696
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан, Депутат
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