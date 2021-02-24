Депутаты хотят создать еще одну комиссию по проверке работы рудника

Депутаты от фракции "Республика-Ата-Журт" предложили создать временную комиссию по проверке работы ОсОО Vertex Gold Company. Об этом было заявлено на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 24 февраля.

Компания занимается разработкой двух месторождений в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Фракция пришла к выводу о необходимости изучить соблюдение экологических норм при разработке месторождений, безопасность производственного проццесса и влияние добычи полезных ископаемых на экологию региона.

Отметим, ранее депутаты создали временную комиссию для проверки работы компании, которая разарабывает крупнейшее месторождение золота в Кыргызстане Кумтор.