Лавины и перекрытые дороги. Последствия обильного снегопада в Кыргызстане

В Кыргызстане в результате обильного снегопада произошли сходы лавин на автодороги в горных местностях. Некоторые трассы закрыты до сих пор и работа по их очистке продолжается. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, лавина сошла на участок автодороги Бишкек-Ош в Чуйской области. Обрушилось 3500-4000 кубических метров снега. На месте происшествия работали 1 погрузчик и 1 грейдер. К 22.00 24 февраля снег был расчищен и дорога открыли для проезда.

В Иссык-Кульской области на 80-81 километрах дороги Каракол- Энильчек сошло 12 000 кубических метров снега. Для ликвидации последствий задействованы 2 бульдозера, 1 погрузчик, 1 грейдер и 1 грузовик УАЗ от дорожно-ремонтного предприятия №11. В настоящее время работы продолжаются, дорога будет закрыта для проезда до 26 февраля.

Еще одна лавина сошла в Джалал-Абадской области на 223-м километре автодороги Бишкек-Ош. Работы по расчиске продолжались всю ночь, сегодня к 8 утра автодорога была открыта для проезда транспорта.

Кроме того, в связи повышенной опасностью схода лавин со вчерашнего дня был закрыт проезд по автодороге Бишкек-Ош. Водителей просили воздержаться от поездок. Сегодня в 6 часов утра проезд открыли, однако опасность схода лавин остается. Поэтому МЧС призывает водителей не выезжать на участки горных дорог. В случае, если поездка необходима, требуется соблюдать меры предосторожности.