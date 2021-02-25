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Соцсети раскритиковали незаконно тонированный внедорожник депутата ЖК

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- Оксана Гут
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В Бишкеке оштрафован водитель полностью тонированной "Toyota Land Cruiser 200".

Нарушитель был снят на видео у здания Жогорку Кенеша. По данным активистов, на этом авто передвигается депутат Жогорку Кенеша Иса Омуркулов. Сам ролик, как обращение к Управлению патрульной милиции, был опубликован в соцсетях несколько дней назад.

"Ранее в социальных сетях опубликован видео-материал, на котором водитель автомашины марки "Toyota Land Cruiser 200", управлял ТС с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей. Это вызвало шквал критики от общественности. По данному факту сотрудниками патрульной милиции г. Бишкек был установлена личность водителя автомашины и составлен протокол согласно ст. 129 ч. 3 Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики", - сообщили сегодня в пресс-службе УПСМ.

По данным портала Carcheck, у автомашины, с указанным на видео госномером, с 28 марта 2019 по настоящее время сменилось три владельца. Авто не в залоге, штрафы в системе "Безопасный город" отсутствуют.


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URL: https://www.vb.kg/397764
Теги:
закон, социальные сети, тонировка, штраф, Патрульная милиция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Иса Омуркулов
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