Погода
$ 84.45 - 84.67
€ 101.95 - 102.77

Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийной торговлей возле крупных рынков

149  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столичный муниципалитет, районные администрации продолжают борьбу со стихийной торговлей возле крупных рынков. Об этом информирует пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мобильная группа Ленинского акимиата ежедневно инспектирует по всей территории района, в особенности вокруг рынка "Ош Базары". В этот раз мы очистили улицу Токтогула от бесхозных машин, в отношении нарушителей порядка со стороны управления патрульной службы милиции (УПСМ) составлено шесть протоколов согласно статьи 120 Кодекса КР "О нарушениях"", - говорится в сообщении.

Справка:

Статья 120. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог. Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397770
Теги:
торговля, нарушения, штраф, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  