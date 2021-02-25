Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийной торговлей возле крупных рынков

Столичный муниципалитет, районные администрации продолжают борьбу со стихийной торговлей возле крупных рынков. Об этом информирует пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мобильная группа Ленинского акимиата ежедневно инспектирует по всей территории района, в особенности вокруг рынка "Ош Базары". В этот раз мы очистили улицу Токтогула от бесхозных машин, в отношении нарушителей порядка со стороны управления патрульной службы милиции (УПСМ) составлено шесть протоколов согласно статьи 120 Кодекса КР "О нарушениях"", - говорится в сообщении.

Справка:

Статья 120. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог. Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов.