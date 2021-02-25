В Москве прошли переговоры между Жапаровым и Мишустиным

В Москве 25 февраля встретились президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава правительства России Михаил Мишустин. Их диалог состоялся в рамках рабочего визита главы Кыргызской Республики в Российскую Федерацию.

Открывая встречу в Доме правительства РФ, Михаил Мишустин поприветствовал Садыра Жапарова и членов кыргызской делегации. И поздравил президента КР с избранием его на этот пост, пожелав ему всего самого доброго.

"Важно, что вы с первым зарубежным визитом после избрания президентом посещаете Российскую Федерацию. У вас состоялись накануне переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, они ещё раз подтвердили особый характер наших братских отношений", - подчеркнул Мишустин.

"Конечно же,- продолжил он, - мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше взаимодействие на новый высокий уровень, наполнить его хорошим содержанием, совместными проектами. Мы приветствуем ваш принципиальный подход к тому, чтобы развивать сотрудничество с Россией, главным союзником и стратегическим партнёром Киргизии. Очень важно также, что вы особую роль отводите русскому языку – для Киргизии он не только официальный, но и язык межнационального общения".

"По линии правительства, - отметил его глава, - приоритетное внимание мы уделяем совместной борьбе с коронавирусом. Мы помогали от всей души во время пандемии нашим киргизским братьям, передавали мобильные лаборатории, тест-системы, организовывали медицинские миссии российских врачей-эпидемиологов, оказывали гуманитарную помощь. Всё это помогло остановить распространение инфекции, спасти сотни жизней людей. С учётом нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки мы приняли решение о восстановлении воздушного сообщения. Частота авиарейсов на сегодняшний день между Москвой и Бишкеком увеличилась до трёх раз в неделю на взаимной основе. Мы приветствуем также подключение наших уважаемых киргизских партнёров к разработанному ЕАБР цифровому приложению.

"Путешествую без COVID-19" – такое простое и эффективное решение, которое позволяет нам держать под контролем все вопросы, связанные с инфекцией, и давать нашим гражданам возможность свободного перемещения между нашими странами".

По словам Михаила Мишустина, Россия остаётся одним из ведущих внешнеторговых партнёров Кыргызстана. "К сожалению, - констатировал премьер-министр РФ, - из-за коронавируса товарооборот немного уменьшился, его объём на сегодняшний день снизился на 10 процентов – до 1,7 млрд долларов. Вместе с тем увеличилась торговля сельхозпродукцией – на 10 процентов, что радует. Рассчитываем, что общими усилиями мы восстановим динамику наших торгово-экономических отношений. Эта задача возложена на соответствующую межправкомиссию, которую от Российской Федерации возглавляет вице-премьер Алексей Логвинович Оверчук. Принятые по линии межправкомиссии решения, конечно, будут способствовать укреплению взаимного сотрудничества во всех сферах".

Как подчеркнул Мишустин, большая работа проводится и Российско-кыргызским фондом развития. Реализуется более 2800 проектов на общую сумму около 430 млн долларов. В Кыргызстане работают крупные российские инвесторы в энергетической, горнодобывающей, телекоммуникационной сферах. Выполняется программа финансовой и нефинансовой поддержки по линии Российского экспортного центра.

"Мы рассчитываем, что вы будете продолжать внимательно относиться к правам и законным интересам российских инвесторов, граждан, обеспечите им достойные условия для расширения их деятельности на вашем рынке"- добавил глава российского кабмина.

Он считает, что участие Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе с 2015 года позитивно сказывается на экономическом развитии республики. Взаимный торговый оборот, как заявлено, вырос почти в полтора раза, что говорит об эффективности процесса интеграции.

"Будем и в дальнейшем эффективно взаимодействовать. Надеюсь, также мы встретимся с председателем правительства Киргизии на предстоящем заседании межправсовета ЕАЭС",- чообщил Михаил Мишустин.

"Признателен за предоставленную возможность встретиться с вами. Мой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию в качестве президента Кыргызстана показывает высокий уровень двусторонних отношений Кыргызстана и России",- сказал, в свою очередь, Садыр Жапаров.

Он напомнил о состоявшейся накануне встрече с президентом Владимиром Путиным. И отметил: "Нам удалось обсудить актуальные вопросы нашего взаимодействия. Мы договорились продолжать укрепление нашего стратегического партнёрства и союзнических отношений".

"Подтверждаю, - заявил глава КР, - что Кыргызстан продолжит соблюдать все ранее достигнутые с Россией договорённости. Россия – наш ключевой партнёр по вопросам международной политики, безопасности, торгово-экономического и культурного развития. Мы продолжим и далее углублять нашу евразийскую интеграцию в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС".

Садыр Жапаров также выразил надежду, что обеим странам удастся вывести двусторонние и многосторонние отношения на более качественный уровень, на новый уровень сотрудничества. И высказал особую признательность правительству РФ за оказанную поддержку в период пандемии в виде предоставления гуманитарной, финансовой и технической помощи. "При поддержке России планируем уже скоро начать вакцинацию населения Кыргызстана", - проинформировал собеседника Жапаров.

"Кыргызстан и Россию связывает не только общность культуры и истории, но и современные политические и торгово-экономические связи. Сегодня мы стремимся к раскрытию в полном объёме всего имеющегося потенциала между нашими странами",- заявил президент КР.