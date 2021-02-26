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Кыргызстан и Россия укрепят сотрудничество в сфере информбезопасности

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- Евгений Денисенко
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Ряд наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества обсудили министры иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Кыргызской Республики Руслан Казакбаев. Они встретились 25 февраля в Москве в ходе визита в РФ президента КП Садыра Жапарова.

По информации российского МИДа, речь шла о перспективах взаимодействия, в том числе в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и Садыра Жапарова 24 февраля в Москве. Министры также обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня.

Главы внешнеполитических ведомств также подписали соглашение между правительствами обеих стран о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/397787
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан, Сергей Лавров, Руслан Казакбаев
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