Кыргызстан и Россия укрепят сотрудничество в сфере информбезопасности

Ряд наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества обсудили министры иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Кыргызской Республики Руслан Казакбаев. Они встретились 25 февраля в Москве в ходе визита в РФ президента КП Садыра Жапарова.

По информации российского МИДа, речь шла о перспективах взаимодействия, в том числе в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и Садыра Жапарова 24 февраля в Москве. Министры также обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня.

Главы внешнеполитических ведомств также подписали соглашение между правительствами обеих стран о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.