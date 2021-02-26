"Очистные сооружения устарели, возникает угроза прорыва"

Мы увлеклись раздачей должностей в местном муниципалитете, не обращая внимания на профессиональную подготовку соискателей, на выходе получаем неожиданные проблемы в механизме жизнедеятельности нашего города. Об этом в соцсетях написал Эсен Шишикараев.

Вырезка из материалов Влада Ушакова о состоянии очистительных сооружений в нашем городе: "Очистные сооружения нуждаются в ремонте. В настоящее время данные сооружения устарели, возникла угроза, что может произойти прорыв и окружающей среде будет нанесен урон. Кроме того, сооружения могут стать очагом распространения опасных инфекционных заболеваний. По данным ведомства, использованная грязная вода горожан попадают в старые очистные сооружения, которые не в силах обработать и фильтровать их.

Специалисты признают - качество воды снижается в целом по республике. На сегодня в Кыргызстане поменялась структура хозяйствующих субъектов и, соответственно, структура загрязнения. Сократилось промышленное загрязнение, а превалирует хозяйственно-бытовое, связанное с имеющимися очистными сооружениями, через которые стоки попадают в реки. "Крупные реки Кыргызстана в настоящий момент испытывают мощное антропогенное воздействие. В прибрежной зоне обнаруживается бытовой, строительный мусор, складирование растительных отходов, отходов от сельскохозяйственных животных и свалки ТБО. Из-за этого нарушается экосистема рек, отходы уже сбрасываются прямо в поймах рек. Очистные предприятия в Караколе, Чолпон-Ате, Балыкчи, Джалал-Абаде, Токмаке, Майли-Суу, Нарыне и других городах находится в критическом состоянии и нуждается в реконструкции.

Мощность сбора сточной воды по трем областям составляет 70% от объема мощности водоснабжения. Все населенные пункты, имеющие системы сбора сточных вод, обеспечены очистными сооружениями. Однако многие из них работают неэффективно, некоторые вообще не функционируют. Нет нужного контроля над эффективностью очистки сточных вод".

Надеюсь после выборов в горкенеш новая/старая администрация сможет уделить внимание накопившимся вопросам по отраслевым направлениям и решать они это будут, привлекая профильных специалистов, прозрачно оповещая горожан о шагах принимаемым для выхода из сложившейся ситуации".