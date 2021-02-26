Садыр Жапаров: Парламент превратился в сборище олигархов

"Народ сейчас ждет качественных преобразований. Для воплощения всех обещаний и ожиданий нужен каждодневный тяжкий труд. И я готов к такому труду", - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в интервью "Российской газете" в номере от 26 февраля.

Отвечая на вопрос о том, что за него на президентских выборах проголосовали в основном регионы, Садыр Жапаров отметил, что его кандидатуру поддержали не только сельчане, но и жители городов.

"Я получил большинство голосов во всех регионах и городах страны. Например, в Бишкеке за меня проголосовали в пять раз больше избирателей, чем за кандидата, занявшего по столице второе место. Думаю, в первую очередь люди поддержали меня, увидев, что я простой человек из народа, можно сказать, внесистемный, который способен сломать систему элит, погрязшую в коррупции и много лет господствовавшую в стране. К тому же, парламентская система не оправдала возложенных надежд, парламент превратился в сборище олигархов, покупавших статус депутата для защиты собственного бизнеса. Лидеры партий превратились в торговцев мандатами. Коррупция полностью разложила исполнительную и судебную ветви власти. Страну раздирали политические склоки. Правящая элита показала полную управленческую бездарность и моральную деградацию. К сожалению, плоды оказались горькими и привели к трем массовым всплескам народного недовольства, в результате которых каждый раз сменялась власть", - сказал Глава государства.

Далее президент рассказал, что начал выполнять свои обещания, данные во время предвыборной агитации.

"В настоящее время полным ходом идет борьба с коррупцией, задержаны крупные чиновники вплоть до премьер-министров. Арестованы несколько лидеров самых крупных ОПГ, ведутся переговоры с инвесторами, оптимизируются госорганы. Изданы первые десять указов, направленных на улучшение жизни людей во всех сферах: здравоохранении, недропользовании, миграции, аграрной, инвестиционной и других сферах. Конечно, бумага все терпит, можно издать любой указ, хоть о начале колонизации Марса с понедельника. Поэтому, чтобы указы не стали очередной пустой декларацией, я буду держать их исполнение под своим личным контролем", - подчеркнул Садыр Жапаров.