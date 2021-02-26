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Галина Байтерек: Во всех районах КР будут построены 44 школы-интерната

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- Бакыт Басарбек
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Пресс-секретарь Президента Кыргызской Республики Галина Байтерек прокомментировала итоги первого зарубежного визита Президента Садыра Жапарова в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Российскую Федерацию прошел весьма насыщенно и продуктивно. По результатам проведенных встреч были достигнуты цели, которые Президент Садыр Жапаров обозначил накануне визита.

Это продолжение партнерства в рамках обеспечения безопасности Кыргызстана и внешних границ ОДКБ и ЕАЭС, усиление экономического сотрудничества, в том числе открытие новых инвестиционных проектов, совместные усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сотрудничество в области образования, науки и культуры, решение проблемных вопросов трудовых мигрантов, тарифная политика на газ и ГСМ.

На высоком уровне достигнут ряд договоренностей в сферах торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики и других сферах.

В частности, достигнуты договоренности по обеспечению международной информационной безопасности, предоставлению безвозмездной технической помощи Кыргызстану в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации, в области поставок сельхозпродукции.

Кроме того, была достигнута договоренность о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", после чего в Кыргызстане начнется кампания по вакцинации населения.

В сфере сельского хозяйства достигнута договоренность о поставке в течение марта месяца этого года в качестве технической помощи 4530 тонн семян сортов пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника, сафлора, чечевицы и сои.

Также были затронуты вопросы обеспечения безопасности российских инвесторов, и в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества. В частности - по поставкам в ближайшее время зенитно-ракетных систем С-300 и ударных беспилотников, что станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как Кыргызской Республики, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ.

Во время визита обсуждался вопрос о ценовой политике на голубое топливо и горюче-смазочные материалы, деятельности Российско-Кыргызского Фонда развития.

Значительное место в переговорах на разных уровнях занимали гуманитарно-образовательные проекты и важность сохранения и развития русского языка в Кыргызстане, что подчеркнули оба президента.

Достигнута договоренность об открытии во всех районах Кыргызстана 44-х школ-интернатов с русским языком обучения. Строительство учебных заведений будет вестись при поддержке российской стороны, для работы в школах-интернатах будут привлечены российские педагоги.

Поднимался вопрос об открытии регулярных авиарейсов между Россией и Кыргызстаном и пересмотре тарифной сетки на авиабилеты до прежнего уровня. Этот вопрос носит стратегический характер и крайне важен для граждан Кыргызстана, трудящихся в Российской Федерации.

Еще одно крайне важное мероприятие - встреча Президента Садыра Жапарова с представителями крупного российского бизнеса. Уникальность встречи - а это впервые, когда подобное мероприятие проведено в рамках рабочего визита Президента Кыргызстана - говорит об открытости крупного российского бизнеса к налаживанию контактов с партнерами из Кыргызстана и проработке новых инвестиционных направлений.

Безусловно это стало результатом того, что лично Президент Кыргызской Республики проявил свою заинтересованность и готовность создать условия для успешного ведения бизнеса в Кыргызстане.

В ходе встречи обсуждался вопрос об открытии в Кыргызстане представительств крупных российских банков, что, несомненно, положит начало крепкому финансовому сотрудничеству и станет хорошим знаком для других бизнес-направлений.

Особое место в рамках визита заняла встреча Садыра Жапарова с соотечественниками, временно проживающими и трудящимися в России.

Президент однозначно дал понять, что со стороны руководства Кыргызской Республики будут предприняты все возможные меры по улучшению положения трудовых мигрантов. Вместе с тем одна из главных задач Президента Садыра Жапарова - открытие новых инвестиционных проектов, производственных и промышленных площадок, создание новых рабочих мест, которые позволят трудовым мигрантам вернуться на Родину и трудиться и жить рядом со своими семьями.

Можно констатировать, что визит был успешным и плодотворным, отметить удовлетворенность обеих сторон результатами рабочего визита, достигнутыми договоренностями и открытыми новыми направлениями, которые обсуждались сверх запланированного сценария", - отметила Галина Байтерек.


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URL: https://www.vb.kg/397809
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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