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Садыр Жапаров намерен написать продолжение своей книги "10 лет в политике"

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров продолжает работу над своей книгой "10 лет в политике". Об этом он сказал в интервью "Российской газете".

Как сообщил Глава государства, данную книгу он написал в 2014 году, находясь в Польше.

"В 2017 году, когда я вернулся на родину, меня исключительно по политическим мотивам тут же посадили в тюрьму. С того момента я начал писать продолжение этой книги. Несомненно, с того времени произошло множество политических событий, которые будут отражены в новой книге.

Думаю, она будет очень интересной. К сожалению, на данный момент, за неимением свободного времени, не представляется возможным ее завершить. Но даст Бог, я обязательно закончу работать над ней", - сказал Президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/397812
Теги:
книги, президент, Садыр Жапаров
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