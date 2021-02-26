Погода
$ 84.53 - 84.86
€ 102.75 - 104.12

В Бишкеке прошел съезд "совершенно новой" партии "Свобода выбора"

109  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 26 февраля, в Бишкеке прошел II съезд политической партии "Свобода выбора", на котором был утвержден список кандидатов на выборы в Бишкекский горкенеш. Его возглавила лидер партии - бишкекчанка Мария Вавилова.

"Это совершенно новая партия. Люди объединились как противоборствующая сила тем, кто уже засиделся. Сила, которая хочет созидать. Все эти коррупционные схемы, бюрократия должны уйти", - сказала член партии певица Салтанат Аширова.

Также на съезде партия презентовала программу, с которой она будет бороться за голоса избирателей.

"Свобода выбора" анонсировала, что в документе, который будет представлен позднее, кандидаты затронут наиболее чувствительные темы для горожан.

По словам Вавиловой, партийцы "досконально знают нужды бишкекчан" и отталкивались от этого в составлении программы развития для города.

Напомним, выборы в местные кенеши пройдут 11 апреля. Желание баллотироваться в Бишкекский городской кенеш изъявили 25 партий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397837
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, закон, здравоохранение, образование, партии, Кыргызстан, конопля
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  