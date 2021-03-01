Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 102.25 - 103.42

В Бишкеке сбили сотрудницу "Тазалык". Водитель не найден

265  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудницу "Тазалык", во время уборки городских улиц, сбил автомобиль. Водитель не остановился и скрылся с места преступления. Информацию об этом распространили в социальных сетях.

Происшествие произошло рано утром в 6.30 24 февраля на пересечении улиц Каралаева и Суеркулова в Бишкеке. Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.

"По словам семьи, сотрудники МВД по сей день не взяли заявление, не отправили никаких запросов в ГРС по марке машины, не сняли видео доказательства с близлежащих камер. Об этом деле не сообщили в регулярных сводках МВД. Пожалуйста, давайте поможем семье найти виновника. Сами они подозревают, что они его скрывают", - говорится в сообщении в соцсетях.

В пресс-службе Управления патрульной службы милиции опровергли подозрения пользователей социальных сетей, со ссылкой на семью пострадавшей. В комментарии VB.KG уточнили, что данный инцидент был зарегистрирован в тот же день еще 24 февраля. В настоящее время ведутся поиски водителя, совершившего наезд. Данные переданы в ГРС для определения номерного знака транспортного средства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397885
Теги:
ДТП, Кыргызстан, авария
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  