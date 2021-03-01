В Бишкеке сбили сотрудницу "Тазалык". Водитель не найден

Сотрудницу "Тазалык", во время уборки городских улиц, сбил автомобиль. Водитель не остановился и скрылся с места преступления. Информацию об этом распространили в социальных сетях.

Происшествие произошло рано утром в 6.30 24 февраля на пересечении улиц Каралаева и Суеркулова в Бишкеке. Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.

"По словам семьи, сотрудники МВД по сей день не взяли заявление, не отправили никаких запросов в ГРС по марке машины, не сняли видео доказательства с близлежащих камер. Об этом деле не сообщили в регулярных сводках МВД. Пожалуйста, давайте поможем семье найти виновника. Сами они подозревают, что они его скрывают", - говорится в сообщении в соцсетях.

В пресс-службе Управления патрульной службы милиции опровергли подозрения пользователей социальных сетей, со ссылкой на семью пострадавшей. В комментарии VB.KG уточнили, что данный инцидент был зарегистрирован в тот же день еще 24 февраля. В настоящее время ведутся поиски водителя, совершившего наезд. Данные переданы в ГРС для определения номерного знака транспортного средства.