ГКНБ высказался о "неоднозначных судебных решениях" в отношении Тюлеева

ГКНБ высказался о "неоднозначных судебных решениях" в отношении экс-мэра г. Бишкек Наримана Тюлеева.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в период с 2012 по 2016 гг. судебными инстанциями в отношении экс-мэра г. Бишкек Наримана Тюлеева и других лиц был вынесен обвинительный приговор по фактам коррупции при приобретении автобусов и мусороуборочной автотехники, при этом со стороны последнего был возмещен ущерб государству в сумме более 1,6 млн. долларов США.

Однако, в начале февраля текущего года Верховным судом КР все обвинительные приговоры в отношении Наримана Тюлеева были отменены, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Бишкек.

"ГКНБ Кыргызской Республики считает необходимым обратить внимание общественности на неоднозначное решение судебных органов в отношении Н. Тюлеева по факту коррупции в его бытность мэром г. Бишкек. ГКНБ Кыргызской Республики отмечает о необходимости соблюдения принципа неотвратимости наказания по делам данной категории, где государству причиняется ущерб в особо крупном размере, а работа Госкомитета в данном направлении будет продолжаться на постоянной основе", - говорится в сообщении ведомства.