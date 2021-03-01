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ГКНБ высказался о "неоднозначных судебных решениях" в отношении Тюлеева

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- Оксана Гут
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ГКНБ высказался о "неоднозначных судебных решениях" в отношении экс-мэра г. Бишкек Наримана Тюлеева.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в период с 2012 по 2016 гг. судебными инстанциями в отношении экс-мэра г. Бишкек Наримана Тюлеева и других лиц был вынесен обвинительный приговор по фактам коррупции при приобретении автобусов и мусороуборочной автотехники, при этом со стороны последнего был возмещен ущерб государству в сумме более 1,6 млн. долларов США.

Однако, в начале февраля текущего года Верховным судом КР все обвинительные приговоры в отношении Наримана Тюлеева были отменены, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Бишкек.

"ГКНБ Кыргызской Республики считает необходимым обратить внимание общественности на неоднозначное решение судебных органов в отношении Н. Тюлеева по факту коррупции в его бытность мэром г. Бишкек. ГКНБ Кыргызской Республики отмечает о необходимости соблюдения принципа неотвратимости наказания по делам данной категории, где государству причиняется ущерб в особо крупном размере, а работа Госкомитета в данном направлении будет продолжаться на постоянной основе", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/397886
Теги:
Верховный суд, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб, ГКНБ, Нариман Тюлеев
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