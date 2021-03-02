В Жайылском районе 36-летняя женщина убила своего 14-летнего сына

В Жайылском районе 36-летняя женщина подозревается в убийстве сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Вчера в 20.25 часов в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что в одном из домов с.Ново-Николаевка обнаружено тело 14-летнего Т.А. с признаками насильственной смерти.

На место происшествия был осуществлен выезд следственно-оперативной группы ОВД Жайылского района, где по приезду факт подтвердился. По предварительным данным, несовершеннолетнему нанесли ножевое ранение в области шеи, от которого он скончался на месте.

По данному факту ведется досудебное производство по статье 130 (убийство) УК КР, назначены необходимые экспертизы.

"В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данного преступления была задержана мать убитого мальчика 36-летняя Т.В., которую доставили в ОВД района и предали следственным органам. Все обстоятельства происшедшего выясняются", - информируют в ведомстве.

Досудебное следствие продолжается.