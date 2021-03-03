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Сотрудники посольства Кыргызстана вновь отправились в регионы России

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ возобновило консульские выезды сотрудников в регионы России. Цель таких командировок - консультирование соотечественников по консульским и правовым проблемам, содействие решению различных вопросов, возникающих у трудовых мигрантов и других граждан республики на российской территории

Такая работа, как напомнили в дипмиссии, по мере сил велась и прежде. Однако была временно приостановлена в минувшем году в связи с распространением коронавирусной инфекции, ограничениями, введенными российскими властями. И вот теперь, по мере стабилизации ситуации в этой сфере, появляется возможность продолжить сложившуюся практику.

Первый такой выезд был осуществлен на территории Приволжского Федерального округа (включает 14 субъектов РФ, в том числе Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую и некоторые другие области, где трудится немало граждан КР) и Калининградской области.

В настоящее время, сообщили в посольстве, прорабатываются командировки консульских сотрудников в другие регионы Российской Федерации.

Напомним, что, помимо самой дипмиссии в Москве, в РФ еще действуют генеральные консульства КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярии посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске. Определенные виды помощи мигрантам-кыргызстанцам также, в пределах своих полномочий, оказывают почетные консулы Кыргызстана в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, Оренбурге, Воронеже, Томске, Южно-Сахалинске и Уфе. Однако многие уроженцы КР сегодня находятся на заработках или на учебе в различных российских регионах и зачастую пребывают на большом удалении от перечисленных городов. Поэтому практика консульских выездов остается чрезвычайно востребованной.


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URL: https://www.vb.kg/397965
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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