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4 марта в трех жилмассивах Бишкека временно не будет воды

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- Мария Стрельцова
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В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Ак-Бата", "Ак-Жар" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду, 4 марта с 9 утра до 17 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах "Ак-Жар", "Ак-Бата", "Келечек", в том числе: школы №43, №87, муниципальное территориальное управление №21.

Как сообщили в мэрии столицы, все жители новостройки и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.


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URL: https://www.vb.kg/398001
Теги:
водоснабжение, мэрия
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