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Китай предоставит Кыргызстану очередную партию гуманитарной помощи

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- Екатерина Улитина
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"Китай для Кыргызстана является надежным партнером. В этой связи мы придаем важное значение всестороннему развитию дружеских и добрососедских отношений с Китаем". Об этом сказал премьер-министр Улукбек Марипов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республики Ду Дэвэнь.

Глава Правительства выразил благодарность китайской стороне за постоянную поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В свою очередь посол Ду Дэвэнь сообщила о том, что Правительством Китайской Народной Республики принято решение о предоставлении очередной гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, которая будет доставлена в Кыргызстан в ближайшее время.

Стороны также обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского торгово-экономического сотрудничества, предоставления китайской стороной на безвозмездной основе вакцин против коронавирусной инфекции.

По вопросу полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам" на кыргызско-китайском участке государственной границы посол Ду Дэвэнь проинформировала об улучшении ситуации на указанных пунктах.

Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность увеличения пропускной способности на указанных контрольно-пропускных пунктах.

Также стороны обменялись мнениями о возможном восстановлении авиасообщения между двумя странами на основе организации еженедельных гражданских и чартерных рейсов.


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URL: https://www.vb.kg/398005
Теги:
гуманитарная помощь, Китай, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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