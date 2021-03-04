Медиков опять обманули? Врач ЦСМ записал видеообращение к Садыру Жапарову

Семейным врачам вновь начисляют зарплату с учетом индикаторов, хотя ранее Минздрав признал недостатки этой системы оплаты труда медицинских работников. Семейный врач Бахтияр Абсаматов записал видеообращение к президенту Садыру Жапарову, в котором рассказал о нищенских зарплатах медиков.

За февраль он получил 10 тысяч 100 сомов.

- Из этой суммы, мэрия дала 1600 сомов, базовый оклад 5500 сомов и доплата на основе индикаторов - 5500 сомов. А это квиточек медицинской сестры с 30-летним стажем. Она получила 10 300 сомов, - говорит медик.

При этом он отмечает, что ранее врачам обещали убрать систему индикаторов, так как эта система имеет ряд недостатков и не может справедливо оценивать труд врачей. Однако Минздрав, несмотря на обещание, уже подписал новый приказ, согласно которому врачи будут и дальше получать зарплату по системе индикаторов.

- Эта система не работает, она нам не нужна. Просто поднимите базовый оклад медикам, сделайте нормальную зарплату. Молодой врач, медсестра сейчас не знают на какую зарплату они идут работать. Уважаемый президент, разберитесь с этим вопросом. Как это еще можно говорит? Наши зарплаты - это просто издевательство, - говорит Бахтияр Абсаматов.

Напомним, систему индикаторов при оценке труда семейных врачей ввели два года назад. Согласно этой системе за выявление и профилактику различных заболеваний врачам прибавляли индикаторы, которые отражались на зарплате. В Правительстве тогда заявляли, что зарплата врачей может достигать 30 тысяч сомов в месяц. Однако семейные врачи в Бишкеке неоднократно заявляли, что они ни разу не получали таких сумм в качестве оплаты их труда.