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Калиева назвала решение дисциплинарной комиссии незаконным

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- Екатерина Улитина
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Председатель Верховного суда Гульбара Калиева прокомментировала решение Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР.

"Считаю необходимым отметить, что решение о даче согласия о привлечении меня к уголовной ответственности является незаконным, поскольку заседание проводилось без моего участия, несмотря на предоставленные мною больничный лист и заявление с просьбой не рассматривать данный вопрос без меня.

Кроме того, непонятна такая срочность принятия решения, тогда как законодательством предусматривается четырехмесячный срок на рассмотрение. Подобные действия идут вразрез с законодательством", - цитирует слова Гульбары Калиевой пресс-служба Верховного суда.

Напомним, сегодня дисциплинарная комиссия при Совете Судей дала согласие на привлечение Калиевой к уголовной ответственности по делу о коррупции при внедрении программы "Местный суд". Накануне ГКНБ заявил, что председатель Верховного суда намерено затягивает рассмотрение ее вопроса в дисциплинарной комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/398057
Теги:
уголовная ответственность, Кыргызстан, Гульбара Калиева
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Комментарии
Гид
04.03.2021, 17:06

Чего ж переживать, если ты честный)

0
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