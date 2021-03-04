Калиева назвала решение дисциплинарной комиссии незаконным

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева прокомментировала решение Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР.

"Считаю необходимым отметить, что решение о даче согласия о привлечении меня к уголовной ответственности является незаконным, поскольку заседание проводилось без моего участия, несмотря на предоставленные мною больничный лист и заявление с просьбой не рассматривать данный вопрос без меня.

Кроме того, непонятна такая срочность принятия решения, тогда как законодательством предусматривается четырехмесячный срок на рассмотрение. Подобные действия идут вразрез с законодательством", - цитирует слова Гульбары Калиевой пресс-служба Верховного суда.

Напомним, сегодня дисциплинарная комиссия при Совете Судей дала согласие на привлечение Калиевой к уголовной ответственности по делу о коррупции при внедрении программы "Местный суд". Накануне ГКНБ заявил, что председатель Верховного суда намерено затягивает рассмотрение ее вопроса в дисциплинарной комиссии.