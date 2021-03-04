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Впервые в КР проведут аукцион по сбыту старых госномеров на авто

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- Екатерина Улитина
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Впервые будет проведен аукцион по сбыту использованных и аннулированных госномеров на авто. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Государственное учреждение "Унаа" при ГРС 14 апреля текущего года проведет открытый аукцион по сбыту использованных и аннулированных государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств. Все полученные средства будут перечислены в бюджет государства.

Общий вес товара составляет – 143 280 кг (лом цветного металла – алюминий).

С 5 марта по 5 апреля все желающие могут подать заявки для участия в аукционе.

Более подробную информацию можно будет получить в ГУ "Унаа", по адресу г. Бишкек, ул. Ч. Валиханова 2. каб №4.


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URL: https://www.vb.kg/398064
Теги:
ГРС, Кыргызстан, автомобили
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