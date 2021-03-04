Почему в ЦОНах приостановили выдачу загранпаспортов?

В Центрах обслуживания населения перестали выдавать гражданам общегражданские паспорта. Об этом VB.KG сообщили читатели. По их словам, сотрудники ЦОН утверждают, что получить документ можно будет не раньше мая.

В пресс-службе Государственной регистрационной службы редакции частично подтвердили информацию. В данное время ведомство просит граждан не менять загранпаспорта даже если их срок действия на исходе. Это связано с тем, что в мае ведомство планирует выпустить новые общегражданские биометрические паспорта.

- Если гражданам необходимо ехать в сопредельные государства - Казахстан или Россию - он могут пересекать границу по ID-карте. Чтобы люди не платили дважды за паспорт и не возмущались, мы просим дождаться новых биометрических паспортов, - прокомментировали в ГРС.

При этом ведомство подчеркивает, что это не отказ в выдаче документов, а лишь рекомендация.