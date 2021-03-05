В Бишкеке у "Белого дома" устроили стихийную торговлю яблоками (Видео)

В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша устроили стихийную торговлю яблоками. Импровизированный торговый прилавок организовали прям на парковке между машинами депутатов. Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

Мужчина-продавец с легкового автомобиля распродавал товар по 50 сомов за килограмм. К нему даже выстроилась небольшая очередь.

"Здесь продают яблоки самые вкусные на свете, наверное. Прям у "Белого дома", - приметил автор видео.

Видимо, стихийные торговцы, разгоняемые столичной мэрией с рынков, решили перебраться к центру. Таковы последствия снятия забора вокруг здания парламента.

Когда именно был снят ролик неизвестно.