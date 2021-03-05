АКС ГКНБ задержан полковник милиции - начальник ОВД г. Кара-Куль

По факту злоупотребления должностным положением задержан начальник ОВД г. Кара-Куль Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

4 марта АКС ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту злоупотребления должностным положением, задержан начальник ОВД г. Кара-Куль Джалал-Абадской области полковник милиции Н.А.А.

Установлено, что Н.А.А. в декабре 2020 года незаконно передал заинтересованным лицам ранее задержанную сотрудниками УОБДД УВД Джалал-Абадской области автомашину марки "Тойота Лэнд-Крузер-200", 2019 года выпуска, с поддельными регистрационными документами, (т.н. "автомашина-двойник"), которая по линии Интерпола числилась как угнанная с территории РФ.

Задержанный водворен в ИВС ОВД г. Джалал-Абад.

Ведется следствие.