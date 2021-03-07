Красивые цифры: женскому движению Кыргызстана исполняется 96 лет!

Отсчет истории женского движения Кыргызстана ведется с Первого областного съезда дехканок, батрачек и крестьянок, созванного Кара-Киргизским обкомом Компартии в Пишпеке 5–8 марта 1925 года.

На съезде присутствовало 105 делегаток, из них 85 кыргызок. Съезд обсудил перспективы работы среди женщин, их правовое положение, состояние женского образования, участие в советском строительстве, вовлечения девочек в комсомол и пионерские отряды.

В постановлении съезда отмечалось, что раскрепощение женщин должно идти в русле ликвидации неграмотности, вовлечения женщин в советское строительство, улучшения положения матерей, укрепления правового положения.

Съезд потребовал ведения борьбы с калымом, ранними браками, продажей женщин, строго преследовать нарушающих брачные законы, предавая суду, делая эти суды показательными - с участием всей волости.

Впервые в истории кыргызского народа женщины собрались, чтобы совместно с представителями партии и Советской власти обсудить и наметить действия по улучшению своего положения.

I съезд женщин Киргизии сыграл огромную роль в пробуждении в женщинах чувства собственного достоинства, веру в но¬вую счастливую жизнь, способствовал дальнейшему повышению трудовой и общественно-политической активности женщин.

После съезда партийные организации Киргизии проделали, как говорится, большую работу по подготовке и воспитанию женских кадров. В том же 1925 году была открыта женская совпартшкола, в которой обучались свыше 50 женщин – будущих женорганизаторов. Обком партии направлял женщин и в другие учебные заведения.

В 1926 году был объявлен "Худжум" – активное наступление на вековечные устои феодально-патриархальных отношений в быту. Лозунг "Наступление" означал переход от разъяснительной работы к обязательному выполнению советских законов о женском равноправии и директив партии по раскрепощению женщин Средней Азии. Враги всячески тормозили рост политического сознания женщин, старались принизить их роль, клеветали на передовых тружениц, зверски расправлялись с ними.

Уркуя Салиева принадлежит к числу выдающихся поборниц эмансипации женщин-мусульманок Центральной Азии. Уркуя родилась в аиле Мерки-Муркут нынешнего Ноокатского района Ошской области. Свободолюбивая, смелая, красивая, она вышла замуж за члена комитета бедняков Жолдоша Салиева. Ей было 18 лет, когда ее избрали председателем сельского совета. А в 19 лет она стала первым председателем колхоза "Кызыл-Аскер". Делегат съезда Советов, член Центрального исполнительного комитета Кыргызской автономной республики. "Женщина-аксакал" называли ее. Подрастали сын и две дочери. А в феврале 1934-го Уркуя и ее муж погибли от рук басмачей. Ее именем названы улицы, школы, лицеи, крестьянские хозяйства, ей посвящен фильм "Поклонись огню" Толомуша Океева.

В 1925–1926 годах повсеместно были открыты школы по ликвидации неграмотности. Была создана сеть профессионально-технического образования, 2 сельскохозяйственных техникума, Институт просвещения, педагогический техникум, кооперативные курсы, фабзавуч, 3 женских профтехшколы, акушерские курсы.

В разные города страны – в Москву, Ленинград, Ташкент – на учебу было послано 190 женщин, в том числе 149 кыргызок.

К 1929 году в Киргизии насчитывалось 19 женских промысловых артелей, созданных по линии потребительской кооперации. В 1940 г. на предприятиях республики работало 52,9 тысячи женщин, что составляло 32 процента от общего числа рабочих.

В числе первых в 1928г. вступила в сельхозартель Зууракан Кайназарова. В 1936-м члены артели начали выращивать сахарную свеклу. Звено Кайназаровой с каждым годом повышало свои урожаи с 40 до 700 центнеров, а сама звеньевая собирала более 1000 центнеров свеклы с гектара и дважды была удостоена звания Героя Социалистического труда. Еще Кайназарова приютила и вырастила 11 детей разных национальностей. Она совершила третий подвиг – материнский.

В стенах Ленинградского хореографического учи¬лища с 1934 года воспитывались будущие талантливые мастера балета: Арсыгулова, Бейшеналиева, Даниярова, Мадемилова и другие.

Итоги работы женщин и девушек во всех отраслях народного хозяйства и куль¬турного строительства были обсуждены на Первом Всекиргизском съезде женской молодежи, который состоялся 15 октября 1935 года во Фрунзе. 20-22 октября 1938 года проходил Второй республиканский съезд женской молоде¬жи. С докладом "О работе среди женской молодежи и борьбы с остатками феодально-крепостнических пережитков" вы¬ступила секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии Тенти Джунушбаева (Адышева).

В 1939-м Анвар Куттубаевой было присвоено звание народной артистки Киргизской ССР и вручена высокая награда – орден Ленина. Это была первая народная артистка республики.

В 1941-м в 6 вузах и 33 средних специальных учебных заведениях республики обучалось 9 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч женщин.

На фронтах Великой Отечественной воевали 1395 женщин Киргизии. Плечом к плечу с мужчинами прошли многотрудными дорогами войны слав¬ные дочери Кыргызстана Рафа Айдарбекова, Герой Соетского Союза Евдокия Пасько и многие-многие их сверстницы.

В годы войны во всех отраслях народного хозяйства в тылу трудились преимущественно женщины под лозунгами "Все для фронта, все для победы!", "Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!". В 1943-м в республике 114 женщин работали председателями колхозов, 1181 – бригадирами и 1022 – заведующими фермами.

Если в 1960-м в Кыргызстане имелось 200 женсоветов, то к концу 1965-м - 1200, в которых работало 23 тысячи женщин. А в 1982 году насчитывалось более 2000 женсоветов, которые объединили свыше 14 тысяч активисток.

В 1950-м на базе Фрунзенского женского педагогического училища был создан Учительский институт, преобразованный в Кыргызский женский педагогический институт имени Маяковского, ставший кузницей по подготовке педагогических кадров коренной национальности.

Важную роль в усилении организационной и политической работы среди женщин играл журнал "Кыргызстан аялдары", основанный в марте 1951 года. В республике выросли из числа женщин кадры редакторов, издательских работников, которые многие годы трудились и трудятся в республиканских, областных, районных газетах и журналах.

Если в 1948-м в народном хозяйстве республики численность женщин-кыргызок составляла 10,6 тыс. то в 1976 году – 142,8 тысячи, увеличение более чем в 13 раз.

Таким образом, за годы Советской власти было проведено 10 съездов женщин, на которых намечались конкретные меры повышения роли женщин в хозяйственном и культурном строительстве. Женщины были представлены во всех сферах народного хозяйства. Действовавшая система квот обеспечивала женщинам третью часть высоких руководящих постов в управлении экономикой и государством и их участие на всех уровнях управления. Широко разветвленная система дошкольного воспитания, среднего и высшего образования, государственная охрана материнства и детства, контроль со стороны государства и профсоюзов за условиями труда женщин, политика выдвижения женщин на государственную, партийную работу, представительные, судебные, общественные органы – все это подняло статус женщины.

Крушение Союза, распад единого экономического пространства, переход к рыночным отношениям выдвинули перед Кыргызстаном множество проблем. Женщины быстрее адаптировались к ситуации во имя сохранения, прежде всего, семьи.

Предпринимательская деятельность женщин в условиях безработицы для многих семей стала основным источником обеспечения. 70 процентов занятых в челночном бизнесе составляли женщины.

Увы, представительство женщин в органах власти резко сократилось, особенно в Жогорку Кенеше.

Зато одной из первых женских НПО стал Комитет женщин КР – правопреемник Республиканского женского совета, зарегистрированный в 1991 году.

1996 год в Кыргызстане был объявлен Годом женщин. Была создана Государственная комиссия по делам семьи, женщин и молодежи. В обеих палатах парламента были образованы Комитеты по охране здоровья, делам женщин, семьи и молодежи, разработаны "Основные направления Национальной программы "Аялзат" на 1996 – 2000 гг.". Во всех регионах были созданы Центры женских инициатив по реализации этой программы.

Увы, однополый, чисто мужской Жогорку Кенеш, просуществовавший в середине 2000-х около трех лет, способствовал регрессу национального законодательства. Именно в период работы данного парламента были предприняты попытки ввести многоженство и принцип криминализации абортов, которые парламент отклонил лишь под лоббирующим давлением женских групп.

Только затем, в 2007-м, были приняты законы о гендерном равенстве, против насилия, специальные меры поддержки женщин в политике, обеспечивающие почти 30-процентное представительство женщин в Жогорку Кенеше.

Отношение к женскому движению – один из важных правовых и моральных аспектов, по которому можно судить о государстве. В результате совместных действий женских организаций, политических партий, правозащитников, ООН, представителей государственных органов и журналистов удалось: в Кодекс о выборах КР ввести принцип двойного гендерного квотирования: "При определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть представительство не более 70% лиц одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций".

Прорывом в истории Кыргызстана и всей Центральной Азии стало то, что президентом КР в 2010-2011 годах была видный деятель Роза Отунбаева.

А 2-3 марта 2015 года в Бишкеке по инициативе общественных активистов, неправительственных организаций впервые состоялся Национальный Форум женщин Кыргызстана. Мероприятие посвящено трем важным датам: 90-летию женского движения Кыргызстана, 20-летию проведения Всемирного Женского Форума в Пекине, 15-летию резолюции Совета Безопасности ООН по признанию значения женщин в поддержании мира, миротворчестве и постконфликтном восстановлении.

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Хочу подчеркнуть, что процесс модернизации и глобализации общественной жизни неизбежно приведет к возникновению новых проблем в гендерном равенстве.

Требуется более внимательное отношение государства к этой деликатной сфере общественных отношений.

Для более успешной реализации гендерной политики требуется тесное взаимодействие государства и гражданского общества. Главная задача феминизации политики – изменение сознания людей, их мировосприятия и миропонимания, гуманизация общественных отношений.

Автор: заслуженный деятель культуры КР, кандидат исторических наук Кульбюбю Бектурганова, специально для VB.KG.