Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 100.72 - 102.22

Красивые цифры: женскому движению Кыргызстана исполняется 96 лет!

152  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отсчет истории женского движения Кыргызстана ведется с Первого областного съезда дехканок, батрачек и крестьянок, созванного Кара-Киргизским обкомом Компартии в Пишпеке 5–8 марта 1925 года.

На съезде присутствовало 105 делегаток, из них 85 кыргызок. Съезд обсудил перспективы работы среди женщин, их правовое положение, состояние женского образования, участие в советском строительстве, вовлечения девочек в комсомол и пионерские отряды.

В постановлении съезда отмечалось, что раскрепощение женщин должно идти в русле ликвидации неграмотности, вовлечения женщин в советское строительство, улучшения положения матерей, укрепления правового положения.

Съезд потребовал ведения борьбы с калымом, ранними браками, продажей женщин, строго преследовать нарушающих брачные законы, предавая суду, делая эти суды показательными - с участием всей волости.

Впервые в истории кыргызского народа женщины собрались, чтобы совместно с представителями партии и Советской власти обсудить и наметить действия по улучшению своего положения.

I съезд женщин Киргизии сыграл огромную роль в пробуждении в женщинах чувства собственного достоинства, веру в но¬вую счастливую жизнь, способствовал дальнейшему повышению трудовой и общественно-политической активности женщин.

После съезда партийные организации Киргизии проделали, как говорится, большую работу по подготовке и воспитанию женских кадров. В том же 1925 году была открыта женская совпартшкола, в которой обучались свыше 50 женщин – будущих женорганизаторов. Обком партии направлял женщин и в другие учебные заведения.

В 1926 году был объявлен "Худжум" – активное наступление на вековечные устои феодально-патриархальных отношений в быту. Лозунг "Наступление" означал переход от разъяснительной работы к обязательному выполнению советских законов о женском равноправии и директив партии по раскрепощению женщин Средней Азии. Враги всячески тормозили рост политического сознания женщин, старались принизить их роль, клеветали на передовых тружениц, зверски расправлялись с ними.

Уркуя Салиева принадлежит к числу выдающихся поборниц эмансипации женщин-мусульманок Центральной Азии. Уркуя родилась в аиле Мерки-Муркут нынешнего Ноокатского района Ошской области. Свободолюбивая, смелая, красивая, она вышла замуж за члена комитета бедняков Жолдоша Салиева. Ей было 18 лет, когда ее избрали председателем сельского совета. А в 19 лет она стала первым председателем колхоза "Кызыл-Аскер". Делегат съезда Советов, член Центрального исполнительного комитета Кыргызской автономной республики. "Женщина-аксакал" называли ее. Подрастали сын и две дочери. А в феврале 1934-го Уркуя и ее муж погибли от рук басмачей. Ее именем названы улицы, школы, лицеи, крестьянские хозяйства, ей посвящен фильм "Поклонись огню" Толомуша Океева.

В 1925–1926 годах повсеместно были открыты школы по ликвидации неграмотности. Была создана сеть профессионально-технического образования, 2 сельскохозяйственных техникума, Институт просвещения, педагогический техникум, кооперативные курсы, фабзавуч, 3 женских профтехшколы, акушерские курсы.

В разные города страны – в Москву, Ленинград, Ташкент – на учебу было послано 190 женщин, в том числе 149 кыргызок.

К 1929 году в Киргизии насчитывалось 19 женских промысловых артелей, созданных по линии потребительской кооперации. В 1940 г. на предприятиях республики работало 52,9 тысячи женщин, что составляло 32 процента от общего числа рабочих.

В числе первых в 1928г. вступила в сельхозартель Зууракан Кайназарова. В 1936-м члены артели начали выращивать сахарную свеклу. Звено Кайназаровой с каждым годом повышало свои урожаи с 40 до 700 центнеров, а сама звеньевая собирала более 1000 центнеров свеклы с гектара и дважды была удостоена звания Героя Социалистического труда. Еще Кайназарова приютила и вырастила 11 детей разных национальностей. Она совершила третий подвиг – материнский.

В стенах Ленинградского хореографического учи¬лища с 1934 года воспитывались будущие талантливые мастера балета: Арсыгулова, Бейшеналиева, Даниярова, Мадемилова и другие.

Итоги работы женщин и девушек во всех отраслях народного хозяйства и куль¬турного строительства были обсуждены на Первом Всекиргизском съезде женской молодежи, который состоялся 15 октября 1935 года во Фрунзе. 20-22 октября 1938 года проходил Второй республиканский съезд женской молоде¬жи. С докладом "О работе среди женской молодежи и борьбы с остатками феодально-крепостнических пережитков" вы¬ступила секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии Тенти Джунушбаева (Адышева).

В 1939-м Анвар Куттубаевой было присвоено звание народной артистки Киргизской ССР и вручена высокая награда – орден Ленина. Это была первая народная артистка республики.

В 1941-м в 6 вузах и 33 средних специальных учебных заведениях республики обучалось 9 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч женщин.

На фронтах Великой Отечественной воевали 1395 женщин Киргизии. Плечом к плечу с мужчинами прошли многотрудными дорогами войны слав¬ные дочери Кыргызстана Рафа Айдарбекова, Герой Соетского Союза Евдокия Пасько и многие-многие их сверстницы.

В годы войны во всех отраслях народного хозяйства в тылу трудились преимущественно женщины под лозунгами "Все для фронта, все для победы!", "Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!". В 1943-м в республике 114 женщин работали председателями колхозов, 1181 – бригадирами и 1022 – заведующими фермами.

Если в 1960-м в Кыргызстане имелось 200 женсоветов, то к концу 1965-м - 1200, в которых работало 23 тысячи женщин. А в 1982 году насчитывалось более 2000 женсоветов, которые объединили свыше 14 тысяч активисток.

В 1950-м на базе Фрунзенского женского педагогического училища был создан Учительский институт, преобразованный в Кыргызский женский педагогический институт имени Маяковского, ставший кузницей по подготовке педагогических кадров коренной национальности.

Важную роль в усилении организационной и политической работы среди женщин играл журнал "Кыргызстан аялдары", основанный в марте 1951 года. В республике выросли из числа женщин кадры редакторов, издательских работников, которые многие годы трудились и трудятся в республиканских, областных, районных газетах и журналах.

Если в 1948-м в народном хозяйстве республики численность женщин-кыргызок составляла 10,6 тыс. то в 1976 году – 142,8 тысячи, увеличение более чем в 13 раз.

Таким образом, за годы Советской власти было проведено 10 съездов женщин, на которых намечались конкретные меры повышения роли женщин в хозяйственном и культурном строительстве. Женщины были представлены во всех сферах народного хозяйства. Действовавшая система квот обеспечивала женщинам третью часть высоких руководящих постов в управлении экономикой и государством и их участие на всех уровнях управления. Широко разветвленная система дошкольного воспитания, среднего и высшего образования, государственная охрана материнства и детства, контроль со стороны государства и профсоюзов за условиями труда женщин, политика выдвижения женщин на государственную, партийную работу, представительные, судебные, общественные органы – все это подняло статус женщины.

Крушение Союза, распад единого экономического пространства, переход к рыночным отношениям выдвинули перед Кыргызстаном множество проблем. Женщины быстрее адаптировались к ситуации во имя сохранения, прежде всего, семьи.

Предпринимательская деятельность женщин в условиях безработицы для многих семей стала основным источником обеспечения. 70 процентов занятых в челночном бизнесе составляли женщины.

Увы, представительство женщин в органах власти резко сократилось, особенно в Жогорку Кенеше.

Зато одной из первых женских НПО стал Комитет женщин КР – правопреемник Республиканского женского совета, зарегистрированный в 1991 году.

1996 год в Кыргызстане был объявлен Годом женщин. Была создана Государственная комиссия по делам семьи, женщин и молодежи. В обеих палатах парламента были образованы Комитеты по охране здоровья, делам женщин, семьи и молодежи, разработаны "Основные направления Национальной программы "Аялзат" на 1996 – 2000 гг.". Во всех регионах были созданы Центры женских инициатив по реализации этой программы.

Увы, однополый, чисто мужской Жогорку Кенеш, просуществовавший в середине 2000-х около трех лет, способствовал регрессу национального законодательства. Именно в период работы данного парламента были предприняты попытки ввести многоженство и принцип криминализации абортов, которые парламент отклонил лишь под лоббирующим давлением женских групп.

Только затем, в 2007-м, были приняты законы о гендерном равенстве, против насилия, специальные меры поддержки женщин в политике, обеспечивающие почти 30-процентное представительство женщин в Жогорку Кенеше.

Отношение к женскому движению – один из важных правовых и моральных аспектов, по которому можно судить о государстве. В результате совместных действий женских организаций, политических партий, правозащитников, ООН, представителей государственных органов и журналистов удалось: в Кодекс о выборах КР ввести принцип двойного гендерного квотирования: "При определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть представительство не более 70% лиц одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций".

Прорывом в истории Кыргызстана и всей Центральной Азии стало то, что президентом КР в 2010-2011 годах была видный деятель Роза Отунбаева.

А 2-3 марта 2015 года в Бишкеке по инициативе общественных активистов, неправительственных организаций впервые состоялся Национальный Форум женщин Кыргызстана. Мероприятие посвящено трем важным датам: 90-летию женского движения Кыргызстана, 20-летию проведения Всемирного Женского Форума в Пекине, 15-летию резолюции Совета Безопасности ООН по признанию значения женщин в поддержании мира, миротворчестве и постконфликтном восстановлении.

***

Хочу подчеркнуть, что процесс модернизации и глобализации общественной жизни неизбежно приведет к возникновению новых проблем в гендерном равенстве.

Требуется более внимательное отношение государства к этой деликатной сфере общественных отношений.

Для более успешной реализации гендерной политики требуется тесное взаимодействие государства и гражданского общества. Главная задача феминизации политики – изменение сознания людей, их мировосприятия и миропонимания, гуманизация общественных отношений.

Автор: заслуженный деятель культуры КР, кандидат исторических наук Кульбюбю Бектурганова, специально для VB.KG.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398129
Теги:
ВОВ, вуз, гендер, женская борьба, НПО, Ошская область, партии, Жогорку Кенеш, ООН, Роза Отунбаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  