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Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о своей жизни

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Жительница Иваново Юлия Шилова, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, рассказала о произошедших в ее жизни изменениях. Ее слова приводит lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что президент так и не перезвонил ей. У нее появились после обращения поклонники, но никто не смог "покорить сердце" Шиловой.

Российского лидера она назвала волевым и сильным. Россиянка добавила, что на протяжении многих лет восхищается им.

Шилова предложила Путину жениться на ней в марте прошлого года, когда он приезжал в Иваново и разговаривал с местными жителями. В какой-то момент женщина громко, чтобы все слышали, попросила взять ее в жены. Президент России недолго поговорил с ней, а позже заявил, что россиянка станет знаменитостью, так как данный инцидент произошел при журналистах.

Позже стало известно о записке, переданной российскому лидеру вместе с ее фотографиями. "Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем", - говорилось в послании.


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URL: https://www.vb.kg/398147
Теги:
Владимир Путин, семья
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