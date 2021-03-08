Статистика COVID-19 за последние сутки

На утро 8 марта в Кыргызстане зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
Бишкек - 17,
Ош - 1,
Нарынская область - 1,
Иссык-Кульская область – 12,
Джалал-Абадская область – 2.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 86 583 случая COVID-19.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались два человека.
По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы в Бишкеке.
Всего с начала пандемии в республике умерли 1 тысяча 473 человека.
На стационарном лечении на сегодняшний день находятся 334 пациента. Из них:
1 человек (0,2%) - в удовлетворительном состоянии;
236 (70,6%) - в состоянии средней тяжести;
85 (25,4%) - тяжелые;
12 (3,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 260 пациентов.