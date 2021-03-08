Статистика COVID-19 за последние сутки

На утро 8 марта в Кыргызстане зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек - 17,

Ош - 1,

Нарынская область - 1,

Иссык-Кульская область – 12,

Джалал-Абадская область – 2.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 86 583 случая COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались два человека.

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы в Бишкеке.

Всего с начала пандемии в республике умерли 1 тысяча 473 человека.

На стационарном лечении на сегодняшний день находятся 334 пациента. Из них:

1 человек (0,2%) - в удовлетворительном состоянии;

236 (70,6%) - в состоянии средней тяжести;

85 (25,4%) - тяжелые;

12 (3,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 260 пациентов.