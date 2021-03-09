Кыргызстанцы не могут оформить загранпаспорт. Наказаны руководители ГРС

Председателю и заместителю председателя Государственной регистрационной службы Министерства юстиции Акыну Мамбеталиеву объявлен выговор, его заместитель Тилек Батырканов освобожден от занимаемой должности. Премьер-министр Улукбек Марипов наказал чиновников за срыв сроков по внедрению электронных паспортов.

Пресс-служба аппарата правительства сообщает, что выдачу электронных паспортов планировалось начать 25 декабря 2020 года. Однако отсутствие контроля, несвоевременное выполнение плана, а также за халатное отношение руководства ГРС Министерства юстиции привело к нехватке и задержке выдачи общегражданских паспортов.

"...руководство Государственной регистрационной службы не приняло своевременных и достаточных мер по информированию Правительства Кыргызской Республики об имеющихся вопросах, связанных с выдачей ePassport. Премьер-министр поставил задачу перед председателем Государственной регистрационной службы Министерства юстиции Кыргызской Республики в кратчайшие сроки обеспечить выдачу национальных общегражданских паспортов нового поколения с использованием биометрических данных (ePassport), в случае повторного срыва будут приняты более жесткие меры", - говорится в сообщении правительства.

В связи со сложившейся ситуацией нехватки и задержки выдачи общегражданских паспортов (загранпаспорта), премьер-министр Кыргызской Республики принял ряд решений:

Временно продлить сроки действия:

- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами Кыргызской Республики, до 1 сентября 2021 года;

- общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами Кыргызской Республики, до 1 сентября 2021 года.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручено уведомить иностранные государства о принятых временных мерах в связи с форс-мажорными обстоятельствами, чтобы наши граждане без препятствий могли пересекать границы иностранных государств.