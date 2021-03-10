Келдибеков: Ташиев никогда не пойдет на несправедливость

Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева пытаются скомпрометировать его враги и поэтому обращение якобы сотрудников ведомства безусловно является фейком. Об этом СМИ заявил экс-спикер Ахматбек Келдибеков.

По его словам, Ташиев никогда не пойдет на несправедливость.

- Безусловно за короткий срок у Камчыбека Ташиева появились враги, особенно, с учетом его деятельности. Обращение якобы сотрудников ГКНБ без всякого сомнения является фейком. На такие письма даже внимания не стоит обращать. Сегодняшние дела Камчыбека Кыдыршаевича справедливы, так как в свое время я, Ташиев, Жапаров и Тулеев были несправедливо осуждены. Человек, который прошел через беззакония, никогда не пойдет на несправедливость, - сказал Келдибеков.

Напомним, ранее в соцсетях появилось якобы жалоба сотрудников ГКНБ на своего руководителя Камчыбека Ташиева. Позже в ведомстве опровергли подлинность письма.