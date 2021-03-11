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Галина Байтерек озвучила позицию президента по проблеме детей мигрантов

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- Бакыт Басарбек
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Пресс-секретарь Президента КР Галина Байтерек прокомментировала обращение трудовых мигрантов к Садыру Жапарову по проблемам медицинского обеспечения детей кыргызстанцев, работающих за рубежом.

"Еще в рамках своей предвыборной кампании Садыр Жапаров особое внимание уделял проблеме трудовых мигрантов и их семей, которые остались на Родине. Садыр Нуркожоевич и сам прошёл через все сложности, которые испытывают мигранты.

Проблема трудовых мигрантов - это боль нашего государства и Президент Жапаров это прекрасно понимает. Именно поэтому некоторые из первых указов, подписанных Садыром Нуркожоевичем, посвящены кыргызстанцам, находящимся в миграции, и их социальной поддержке", - подчеркнула Галина Байтерек.

По словам пресс-секретаря Президента КР, Садыр Жапаров ознакомился с обращением трудовых мигрантов и в курсе проблем медицинского обеспечения детей трудовых мигрантов. Уже передано поручение премьер-министру целенаправленно заняться этой проблемой.

"Решение проблем трудовых мигрантов для Садыра Жапарова - первоочередная. Они будут решаться наряду с другими задачами государственной важности. Проблемы накапливались все 30 лет независимости, и, конечно же, разрешить их за один день не получится. Но, безусловно, меры, направленные на улучшение качества жизни мигрантов и их семей на Родине будут приниматься постоянно", - завила пресс-секретарь Президента КР.

Галина Байтерек напомнила о заявлении Садыра Жапарова во время встречи с трудовыми мигрантами из Кыргызстана в России, в котором он отметил, что "его цель - решить имеющиеся проблемы нашего народа, обеспечить работой и достойной жизнью всех граждан Кыргызстана, а также создать благоприятные условия для возвращения соотечественников, трудящихся за рубежом, на Родину".

Президент Жапаров также отметил значительный вклад граждан Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, в экономическое и социальное развитие страны. И одной из главных задач государства должна быть защита их интересов и всесторонняя поддержка, заявил он, подчеркнув необходимость усиления работы в данном направлении.

В связи с этим один из первых подписанных президентом Указов - "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации". Также Президент оповестил кыргызстанцев, что с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсиях трудящихся государств-членов ЕАЭС, и уже с января 2022 года подавать заявление на пенсию можно будет находясь в России.

Садыр Жапаров осведомлен о проблемах трудовых мигрантов, находящихся не только в России, но и в Казахстане. При этом Президент КР знает и о положительных аспектах. Так, во время встречи с трудовыми мигрантами в Москве он озвучил проблемы миграционного учета, которые возникают вследствие отказа домовладельцев ставить на учет иностранцев в целях уклонения от уплаты налогов.

"У Казахстана есть хороший опыт в этой сфере - так называемый "уведомительный порядок": гражданин только отправляет сообщение в государственный орган о месте прибытия и работы, после чего его регистрируют. Мы будем вносить предложение о введении аналогичной процедуры в рамках ЕАЭС", - предложил Президент Садыр Жапаров.

При этом, подчеркивает Галина Байтерек, решение проблем трудовой миграции лежит в плоскости реформ государственного управления, вывода Кыргызстана из экономического кризиса и решения многих других проблем, которые накапливались на протяжении последних 30 лет суверенитета Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/398259
Теги:
дети, миграция, президент, Кыргызстан
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