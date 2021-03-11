Международные эксперты призвали власти Кыргызстана легализовать коноплю

Глобальный рынок технической конопли оценивается в 60-70 млрд долларов в год. Даже доля в 1 процент на нем даст Кыргызстану в четыре раза больше прибыли, чем сегодня дает крупнейший золотодобытчик "Кумтор". Об этом говорится в обращении президенту, правительству и лидерам фракции ЖК Кыргызстана известного врача-нарколога, профессора Женишбека Назаралиева и ряда международных экспертов, которые вчера в Бишкеке провели международную конференцию "Победит ли Кыргызстан бедность с помощью технической, медицинской и рекреационной конопли".

Конференцию открыл сам профессор Назаралиев, который в своей вступительной речи отметил, что Кыргызстан в 2020 году столкнулся с тяжелейшими экономическим и социальным кризисом в своей истории.

"Почти каждый кыргызстанец живет на 2,1 доллара в день при международном признанном показателе нищеты – 1,9 доллара. Между тем, если в мире в среднем бедствуют 10 процентов населения, то у нас в два раза больше.

Выращивание конопли для технических, медицинских, научных и рекреационных целей обеспечит занятость сельскому населению Кыргызстана, поможет решить проблему бедности и алкоголизации, а также создаст предпосылки для современного текстильного и медицинского производства", - заявил он.

Таким образом, отметил доктор Назаралиев в своем выступлении, это положит конец бедственному положению кыргызского народа, и возродит отрасль, которая может стать залогом процветания.

Также в мероприятии приняли участие эксперты из других стран, которые поделились опытом своих стран по легализации конопли. Так Глава украинской конопляной ассоциации Александр Чижов предложил вместе развивать рынок конопляной продукции. В качестве примера он продемонстрировал полушубок и папаху, сделанные из конопли.

"Я рад приветствовать вас от имени Украинской конопляной ассоциации, которая объединяет около 40 ведущих компаний, занимающихся промышленной коноплей в Украине - легально - и имеющих большие успехи. Мы можем показать, что это действительно экономически эффективно и выгодно. В первую очередь для общества и страны. Такие возможности можно примерить, в том числе, и в Киргизии. У нас, к примеру, производится пишевая продукция - масло, семечки, халва и многое другое. Пищевой сектор очень развит. Кроме того, развита текстильная промышленность. Это натуральная, экологически чистая продукция. У нас даже производится революционная конопляная продукция - это конопляный мех", - рассказал он.

Бывший председатель комитета Здравоохранения парламента Грузии Акакий Зоидзе пожелал, чтобы в Кыргызстане инициатива по легализации конопли нашла поддержку общества и власти.

"Сейчас все мировое сообщество, в принципе, движется к легализации, декриминализации конопли. И это не только с денежной точки зрения, но и с точки зрения признания, процветания, перспективы развития страны и инвестиционных возможностей. Это одна из основных причин, почему мы в Грузии инициировали в законодательство, которое бы регламентировало использование конопли в промышленных или медицинских, рекреационных целей. Нам пришлось приостановить эту инициативу из-за противостояния общественного мнения, это менталитет нашего общества, утвержденный долгие годы в Советском союзе. Поэтому необходимо время. Грузия пока зависла в этом вопросе... Хотя, у нас были инвесторы еще в 2018 году, которые были готовы вложить 300 млн долларов и реализовать проекты по использованию конопли в текстиле, в пищевой промышленности на млрд долларов, - сказал он.

Специалист в сфере правового сопровождения реформ законодательства о наркотиках в странах Восточной Европы и ЦА Михаил Голиченко напомнил, что в Канаде был решен вопрос с промышленным производством и доступностью рекреационного канабиса для медицинских целей.

"Все данные о влиянии производства с использованием канабиса на жизнедеятельность людей, на экономику есть у нас, их, как раз можно использовать для аргументирования инициативы. Могу привести такие цифры: по данным Нацстаткома, около 1% ВВП Канады - это индустрия канабиса. Что сопоставимо с производством алкоголя", - привел он статистические данные.

Эксперт Константин Дорошенко из Киева напомнил, что даже в развитых экономиках мира, таких как Канада, США, Нидерларды, Европейские государства, происходит декриминализации и легализация марихуаны. Поскольку ее воздействие и с точки зрения медицины, и рекреации является во многом полезной для человека.

"Мы знаем, что человек под воздействием марихуаны не является агрессивным. Мы знаем, что медицинская марихуана спасает, облегчает жизнь людям смертельно больным. Что медицинская марихуана помогает при лечении сложных психических состояний", - сказал он.

Напомним, в ходе конференции доктор Назаралиев обратился к Президенту КР Садыру Жапарову, премьер-министру страны, главе Парламента и лидерам фракций в Жогорку Кенеше. В частности, он предложил:

- возродить коноплеводство в Кыргызстане для решения проблемы бедности;

- декриминализровать марихуану в рамках борьбы с коррупцией;

- снизить зависимость от импорта продовольствия и текстиля за счет внедрения конопли в легкую и пищевую промышленность; обеспечить страну доступными лекарственными средствами из конопли.