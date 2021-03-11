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В Бишкек прибыла делегация Министерства просвещения РФ

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- Светлана Лаптева
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Сегодня утром, 11-го марта 2021 года, первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Евгеньевич Глушко встретился с Чрезвычайным и полномочным послом России в Кыргызстане Николаем Николаевичем Удовиченко. На этой встрече обсуждались вопросы сотрудничества и строительства школ.

Также в первой половине дня Дмитрий Глушко встретился с заместителем министра образования и науки КР Надирой Джусупбековой. В ходе этой встречи обсуждались актуальные направления совместной работы в сфере образования, которые будут способствовать повышению качества обучения учащихся и повышению квалификации преподавателей по учебным предметам.

Была отмечена необходимость улучшения партнерских связей со стороны РФ со школами Кыргызстана, в которых обучение ведется на русском языке. В настоящее время в г. Ош работает 29 учителей русского языка из российских школ, стороны выразили заинтересованность в продолжении работы по этому направлению.

"Ранее уже обсуждался вопрос о возможном использовании образовательных платформ России по предметам естественно-научного и физико-математического направлений с дальнейшим переводом на кыргызский язык. Думаю, мы сможем достигнуть определенных договоренностей в данном вопросе", - отметила замминистра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

Вечером Дмитрий Евгеньевич Глушко в Доме ООН в Бишкеке расскажет о партнерстве Российской Федерации со всемирной продовольственной программой ООН для журналистов.

В дальнейшем планируются поездки и встречи в Караколе и Оше.

14-го марта планируется приезд Министра образования РФ Сергея Сергеевича Кравцова


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URL: https://www.vb.kg/398282
Теги:
Министерство образования, Россия, Кыргызстан
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