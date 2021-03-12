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Кыргызстан эвакуирует маленьких соотечественников из Сирии

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- ВБ
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Новость о том, что Кыргызстан отправит самолет в Сирию, чтобы вывезти оттуда своих граждан, отправившихся в зону боевых действий несколько лет назад, стала неожиданной и обнадеживающей для кыргызского сегмента. Дело в том, что нет такого кыргызстанца, который не вспомнил бы хотя бы один случай внезапного отъезда в Сирию своего родича или односельчанина.

Вопрос о возвращении сограждан был одним из первостепенных в повестке действующего президента КР Садыра Жапарова. Сразу после октябрьских событий он дал указание проработать возможность проведения такой операции, шли переговоры с сирийской стороной.

В первую очередь возвращать на родину будут маленьких кыргызстанцев, которых вывезли родители. Отметим, что наибольший отток наших соотечественников выпал на годы правления Атамбаева-Жээнбекова. И прежние главы государств не предпринимали никаких действий по пресечению оттока соотечественников. Между тем в Сирию через Турцию выезжали целыми семьями, включая и пожилых родителей новоявленных бойцов.

Согласно данным Минюста, для эвакуации маленьких кыргызстанцев будет отправлена специальная делегация. Скорее всего из зоны боевых действий вместе с детьми будут возвращены и их матери.

Отправка самолета в Сирию за соотечественниками своего рода акт гуманизма. От гражданства КР отправившиеся в Сирию наши земляки не отказывались. Некоторые из них, особенно родители и жены, не понимали, на какую авантюру соглашаются их сыновья и мужья.

Однако каждый конкретный случай возвращения соотечественников будет тщательно изучаться представителями спецделегации, каждый из претендентов на возвращение должен будет пройти тщательную проверку и далее находиться под наблюдением соответствующих силовых органов. Такая мера будет предпринята, чтобы разобраться в причинах, по которым граждане, покинули страну; какие настроения ими преобладают после возвращения.

Возврат сограждан процесс не простой, так как речь идет о национальной безопасности страны.

Отметим, что с 2013 года в зону боевых действий на Ближнем Востоке отправились тысячи выходцев из Центральной Азии. Ранее операции по возвращению сограждан провели власти Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/398321
Теги:
дети, ислам, Сирия, соотечественники, Кыргызстан, гражданская война, Садыр Жапаров
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