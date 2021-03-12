Нацстатком: Цены на ГСМ в Кыргызстане повысились на 11,5 процента

Розничные цены на ГСМ в республике за месяц повысились на 11,5 процента. Таковы данные Нацстаткома КР.

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что по состоянию на 11 марта 2021 года цены на бензин АИ-92 в среднем по республике составили 42,63 сома и по сравнению с аналогичной датой февраля текущего года повысились на 11,5 процента. А цены на дизельное топливо составили 40,87 сома и возросли на 7,2 процента.

При этом, выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на бензин АИ-92 в городах:

Баткен (47,12 сома за литр), Исфана (47 сомов за литр), Кербен (44,37 сома за литр), Ноокат (43,80 сома за литр), Ош (43,43 сома за литр), Кара-Суу (43,20 сома за литр), Узген (42,90 сома за литр), Джалал-Абад (43 сома за литр).

А минимальные цены зафиксированы в городе Кара-Балта (40,83 сома за литр), с. Покровка (40,90 сома за литр) и городе Нарын (41,00 сома за литр).

Наибольший рост цен на бензин по состоянию на 11 марта 2021 года по сравнению со средней розничной ценой на 11 февраля 2021 года зафиксирован в селе Покровка - на 18,6 процента, городах Талас - на 16 процентов, Кербен - на 14,4 процента, Баткен - на 14,1 процента.

Наряду с этим, выше среднереспубликанского показателя розничные цены на дизельное топливо отмечены в городах:

Баткен (46,10 сома за литр),

Исфана (44,98 сома за литр),

Ноокат (42,90 сома за литр),

Ош (41,23 сома за литр),

Кара-Суу (41,20 сома за литр),

Кербен (41 сом за литр).

А минимальные цены наблюдались в городах Нарын (38,40 сома за литр), Балыкчы (38,60 сома за литр), а также в селах Чаек и Покровка (39,50 сома за литр).

Максимальный рост цен на дизельное топливо по состоянию на 11 марта 2021 года по сравнению с прошлым месяцем зафиксирован в городах Кара-Балта - на 12,8 процента, Баткен - на 12,5 процента и селе Покровка - на 11,3 процента.