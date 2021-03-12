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Нацстатком: Цены на ГСМ в Кыргызстане повысились на 11,5 процента

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- Оксана Гут
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Розничные цены на ГСМ в республике за месяц повысились на 11,5 процента. Таковы данные Нацстаткома КР.

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что по состоянию на 11 марта 2021 года цены на бензин АИ-92 в среднем по республике составили 42,63 сома и по сравнению с аналогичной датой февраля текущего года повысились на 11,5 процента. А цены на дизельное топливо составили 40,87 сома и возросли на 7,2 процента.

При этом, выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на бензин АИ-92 в городах:

  1. Баткен (47,12 сома за литр),
  2. Исфана (47 сомов за литр),
  3. Кербен (44,37 сома за литр),
  4. Ноокат (43,80 сома за литр),
  5. Ош (43,43 сома за литр),
  6. Кара-Суу (43,20 сома за литр),
  7. Узген (42,90 сома за литр),
  8. Джалал-Абад (43 сома за литр).

А минимальные цены зафиксированы в городе Кара-Балта (40,83 сома за литр), с. Покровка (40,90 сома за литр) и городе Нарын (41,00 сома за литр).

Наибольший рост цен на бензин по состоянию на 11 марта 2021 года по сравнению со средней розничной ценой на 11 февраля 2021 года зафиксирован в селе Покровка - на 18,6 процента, городах Талас - на 16 процентов, Кербен - на 14,4 процента, Баткен - на 14,1 процента.

Наряду с этим, выше среднереспубликанского показателя розничные цены на дизельное топливо отмечены в городах:

Баткен (46,10 сома за литр),

Исфана (44,98 сома за литр),

Ноокат (42,90 сома за литр),

Ош (41,23 сома за литр),

Кара-Суу (41,20 сома за литр),

Кербен (41 сом за литр).

А минимальные цены наблюдались в городах Нарын (38,40 сома за литр), Балыкчы (38,60 сома за литр), а также в селах Чаек и Покровка (39,50 сома за литр).

Максимальный рост цен на дизельное топливо по состоянию на 11 марта 2021 года по сравнению с прошлым месяцем зафиксирован в городах Кара-Балта - на 12,8 процента, Баткен - на 12,5 процента и селе Покровка - на 11,3 процента.


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URL: https://www.vb.kg/398335
Теги:
ГСМ, цены, Кыргызстан, бензин, цены на бензин, Нацстатком
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