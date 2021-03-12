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В Чуйской области подростки отбирали у несовершеннолетних телефоны и деньги

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- Оксана Гут
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В Чуйской области в грабеже подозреваются несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУВД области.

Так, в ночь на 1 марта примерно в 01:30 часов трое неустановленных лиц азиатской национальности примерным возрастом 16-18 лет на одной из улиц с.Маевка Аламудунского района, применив физическую силу, завладели у двух несовершеннолетних 15 и 16 лет мобильными телефонами и деньгами. После чего скрылись с места преступления. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного ст. 201 (грабеж) УК Кыргызской Республики, и было начато досудебное производство.

В рамках проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области совместно с СКМ ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления были установлены подозреваемые и доставлены в ОВД района. Ими оказались трое несовершеннолетних: 16-летние Б.Э., А.Э. и Ж.А. Они были переданы в Следственную службу, все обстоятельства выясняются.

Кроме того, выявлены два аналогичных факта, где установлены их причастность. По этим фактам также начаты следственные мероприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия для дачи юридической оценки, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/398343
Теги:
ГУВД, задержание, кража, несовершеннолетние, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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