В Москве прошел экономический форум в честь 30-летия СНГ

Пандемия коронавируса не сильно повлияла на экономические связи в СНГ. К такому выводу пришли участники состоявшегося в Москве Международного экономического форума государств Содружества, в том числе Кыргызстана.

Форум, проходивший 11-12 марта, был посвящен юбилею СНГ, которому в декабре этого исполнится 30 лет. И собрал представителей государственных, неправительственных структур, законодательной, исполнительной власти, бизнес-сообществ стран-партнеров, международных организаций, в том числе ЕАЭС, ШОС и других. Среди собравшихся были и участники очередного заседания Экономического совета СНГ, делегацию Кыргызстана на котором возглавила его полномочный представитель в Комиссии по экономическим вопросам при этом совете Айгуль Рыскулова.

Открывая заседание, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Денис Трефилов отметил: "За минувшие 30 лет в экономиках стран Содружества произошли коренные преобразования. К сожалению, эти изменения протекали в непростых условиях. Но единство открывает новые возможности".

Такую точку зрения разделили и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Содружество не стоит на месте, - заявил он, - оперативно реагирует на изменения внешней экономической среды и находит новые направления и формы сотрудничества. Деятельность СНГ строится прежде всего на принципах равноправия и учёта интересов всех партнёров, уважения и укрепления традиций добрососедства".

Как подчеркнул Оверчук, в целях дальнейшей либерализации режима свободной торговли подготовлен проект соглашения о свободной торговле услугами, который создаст ещё более благоприятные условия для увеличения инвестиционных потоков. Значительные результаты достигнуты в формировании общего рынка труда и регулировании миграции, развитии социально-гуманитарных связей. В последнее время большое внимание уделяется таким перспективным сферам взаимодействия, как цифровая экономика и инновации в сфере государственного управления, здравоохранения, образования, транспорта.

Наглядным примером успешного регионального взаимодействия замглавы российского правительства назвал Евразийский экономический союз, "который за шесть лет своего функционирования доказал свою эффективность и в условиях пандемии стал основной площадкой для оперативной координации действий государств-членов по борьбе с коронавирусом и оказания взаимной помощи".

Одной из главных тем форума стало преодоление негативных последствий пандемии повлияла на экономику Содружества, входящих в него стран. Отмечалось, что больше других пострадали торговля, туризм, транспорт, упала занятость населения. Зато медицина, электронная торговля и обрабатывающая промышленность получили самый серьезный рост за последнее десятилетие.

На форуме также обсуждалась стратегия развития объединения до 2030 года. Это проекты по совместному производству и поставкам вакцин, общему рынку углеводородов и развитию туризма на пространстве Содружества. Организаторы перенесли традиционную выставку компаний стран-партнеров в онлайн-формат. Теперь это электронный маркетплейс – сайт и мобильное приложение, где можно выбрать страну, отрасль и в один клик получить контакты нужной компании.

В заключение состоялось награждение юбилейной медалью "30 лет СНГ" и почетным знаком "Лидер бизнеса СНГ". По общему мнению, СНГ остаётся действенным механизмом для укрепления сбалансированного экономического и социального развития государств, входящих в это Содружество.