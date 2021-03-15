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В ДТП в Боомском ущелье погибли два человека (видео)

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- Екатерина Улитина
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Два человека скончались в результате аварии в Боомском ущелье. Об этом VB.KG сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что ДТП произошло примерно в 19.00 на 136 км трассы Бишкек-Торугарт. Водитель Мазды направлялся в Бишкек, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате столкновения погибли два пассажира 1995 и 1996 года рождения.

Отметим, из-за дождей и снегопадов на дорогах гололедица и накат. Водителей просят отложить поездки либо соблюдать повышенную осторожность.


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URL: https://www.vb.kg/398390
Теги:
ДТП, Чуйская область, Кыргызстан, авария
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