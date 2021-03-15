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Швеция допустила возможность применения "Спутника V"

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Швеция уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрём, отметив её высокую эффективность.

"Вполне возможно, что те, кто будет прививаться в последнюю очередь, получит эту вакцину", - заявил он. По словам координатора, "Спутник V" может стать дополнением к нынешнему плану вакцинации.

"Ее использование кажется многообещающим, поскольку ее эффективность оценивается на уровне порядка 93%", - добавил он. Бергстрём также отметил, что уже вел переговоры относительно условия поставки этой вакцины. Пока неизвестно, будет ли ЕС заключать соглашение, или отдельные страны.

Ранее сообщалось, что Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/398431
Теги:
вакцина, Швеция, коронавирус
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