По факту вывода из КР около 60 млрд сомов разыскивается Жолдошбаев Бахтияр

За причастность к незаконному выводу из Кыргызстана 59,5 млрд. сомов разыскивается гражданин КР Жолдошбаев Бахтияр Сатышевич, 1973 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, дело в отношении Жолдошбаева зарегистрировано в АИС ЕРПП по статье 319 ч.1 УК КР (коррупция).

"В случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого Жолдошбаева Б.С., просим сообщить по телефонам дежурной части ГКНБ КР 0312-62-05-85, 0312-66-04-75, а также по мобильному телефону 0555-55-30-46.

Анонимность гаратируется!"