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По факту вывода из КР около 60 млрд сомов разыскивается Жолдошбаев Бахтияр

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- Бакыт Басарбек
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За причастность к незаконному выводу из Кыргызстана 59,5 млрд. сомов разыскивается гражданин КР Жолдошбаев Бахтияр Сатышевич, 1973 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, дело в отношении Жолдошбаева зарегистрировано в АИС ЕРПП по статье 319 ч.1 УК КР (коррупция).

"В случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого Жолдошбаева Б.С., просим сообщить по телефонам дежурной части ГКНБ КР 0312-62-05-85, 0312-66-04-75, а также по мобильному телефону 0555-55-30-46.

Анонимность гаратируется!"


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URL: https://www.vb.kg/398437
Теги:
ГКНБ, коррупция, розыск, Кыргызстан
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