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Глава Минобразования КР озвучил итоги переговоров с Сергеем Кравцовым

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- Бакыт Басарбек
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Министр образования Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев озвучил итоги переговоров со своим коллегой из России Сергеем Кравцовым. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, встреча прошла в тёплом, дружественном духе.

"Хочу отметить, что истории наших стран тесно связаны, и мы всегда готовы развивать двусторонние, взаимовыгодные отношения в образовании. По итогам переговоров:

• Утвердили План первоочередных действий по формированию совместной образовательной инфраструктуры в Кыргызстане;

• предложили рассмотреть возможность строительства образовательных комплексов в формате школа + детский сад, а также строительства Республиканского центра дополнительного образования в г. Бишкек;

Также обсудили ряд актуальных вопросов образования:

• организация курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных школ;

• проведение практических семинаров для повышения квалификации учителей;

• налаживание связи Академии просвещения РФ с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников КР, Кыргызской академией образования и педагогическими вузами;

• рассмотрение прохождения педагогической практики лучшими выпускниками педагогических вузов Кыргызстана в школах России.

Встреча прошла в тёплом, дружественном духе. Хочу особо поблагодарить "Артек" за сотрудничество и поддержку развития образования в КР. Отмечу, что "Артек" предоставила пятерым педагогам дополнительного образования РУМЦЭВ "Балажан" возможность поработать в "Артек" в течение 3 месяцев для набора опыта и повышения квалификации, а также 150 ученикам возможность отдыхать в лагере. Это впервые, когда мы сотрудничаем с "Артек" в истории независимого Кыргызстана", - написал Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/398438
Теги:
Министерство образования, Россия, Кыргызстан
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Комментарии
Марс
16.03.2021, 09:13

Это впервые, когда мы сотрудничаем с "Артек" в истории независимого Кыргызстана", - написал Бейшеналиев. ))

Во все годы независимости кыргызстанцы как-бы постоянно ездили в Артек.И даже по линии Мин.образования кыргызстанские делегации постоянно принимали участие в артековских фестивалях.

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