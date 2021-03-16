Глава Минобразования КР озвучил итоги переговоров с Сергеем Кравцовым

Министр образования Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев озвучил итоги переговоров со своим коллегой из России Сергеем Кравцовым. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
По его словам, встреча прошла в тёплом, дружественном духе.
"Хочу отметить, что истории наших стран тесно связаны, и мы всегда готовы развивать двусторонние, взаимовыгодные отношения в образовании. По итогам переговоров:
• Утвердили План первоочередных действий по формированию совместной образовательной инфраструктуры в Кыргызстане;
• предложили рассмотреть возможность строительства образовательных комплексов в формате школа + детский сад, а также строительства Республиканского центра дополнительного образования в г. Бишкек;
Также обсудили ряд актуальных вопросов образования:
• организация курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных школ;
• проведение практических семинаров для повышения квалификации учителей;
• налаживание связи Академии просвещения РФ с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников КР, Кыргызской академией образования и педагогическими вузами;
• рассмотрение прохождения педагогической практики лучшими выпускниками педагогических вузов Кыргызстана в школах России.
Встреча прошла в тёплом, дружественном духе. Хочу особо поблагодарить "Артек" за сотрудничество и поддержку развития образования в КР. Отмечу, что "Артек" предоставила пятерым педагогам дополнительного образования РУМЦЭВ "Балажан" возможность поработать в "Артек" в течение 3 месяцев для набора опыта и повышения квалификации, а также 150 ученикам возможность отдыхать в лагере. Это впервые, когда мы сотрудничаем с "Артек" в истории независимого Кыргызстана", - написал Бейшеналиев.