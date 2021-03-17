В Кыргызстане опять паспортный коллапс

Кыргызстанцам, увы, временно приостановили выдачу загранпаспортов до мая, подобный паспортный кризис из–за нехватки бланков документов был, например, и в 2004–2005 годах.

В начале марта бишкекчане, как и 16–17 лет назад, начали жаловаться, что не могут получить загранпаспорта. А сотрудники Центров обслуживания населения отказывались принимать заявления на загранпаспорта, объясняя некими техническими проблемами, которые неизвестно когда закончатся.

В КР планировалось с декабря 2020–го начать внедрение общегражданских (заграничных) паспортов нового поколения с использованием биометрических данных (ePassport). Но этого не случилось, а бланки паспортов образца 2006 года остались в ограниченном количестве.

Девятого марта в связи со сложившейся ситуацией премьер–министр Улукбек Марипов постановил временно продлить сроки действия:

паспорта образца 2004 года (ID–карта) граждан, находящихся за пределами КР, до 1 сентября 2021 года;

общегражданского паспорта образца 2006 года - до 1 сентября 2021 года.

МИД КР поручено уведомить иностранные государства о принятых временных мерах в связи с форс–мажорными обстоятельствами, чтобы наши граждане без препятствий могли пересекать границы иностранных государств.

Как и 16 лет назад, нынешние руководители ГРС наказаны решением премьер–министра за отсутствие контроля и несвоевременное исполнение плана по выдаче ePassport, по которому внедрение планировалось начать с 25 декабря 2020 года. Также за халатное отношение объявлен выговор председателю ГРС Акыну Мамбеталиеву, а его заместитель Тилек Батырканов, который курировал этот проект, уволен.

На следующий день, 10 марта, на своем сайте Государственная регистрационная служба принесла кыргызстанцам извинения за причиненные неудобства, пообещав начать выдачу загранпаспортов нового поколения с 1 мая. Поверим?

Корреспонденту "ВБ" в пресс–службе ГРС сообщили, что в случае, если гражданину необходимо выехать за рубеж, но у него истекает срок действия загранпаспорта, он может обратиться в ЦОН, где продлят срок документа до сентября 2021 года.

- Сейчас загранпаспорта выдаются только тем, у кого их вообще не было, но нужно выехать в марте или апреле. Кроме того, кыргызстанцы, выезжающие в Казахстан, Таджикистан и Россию, могут воспользоваться ID–картой образца 2017 года. Всем остальным все–таки рекомендуется дождаться выдачи новых биометрических паспортов в мае, - сообщили в пресс–службе ГРС.

Задержку выдачи новых паспортов в ведомстве объяснили ситуацией с коронавирусом.

- Работа по реализации проекта биометрических общегражданских паспортов велась с начала 2020 года. Процедура конкурсных торгов была проведена своевременно и согласно законодательству КР. Но процесс затянулся из–за технических моментов. Из–за пандемии поставщики не успели доработать программное обеспечение для персонификации документов в срок, - оправдываются в ГРС.