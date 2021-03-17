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Разведка США: РФ перед выборами проводила кампанию по "очернению" Байдена

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Власти России во время президентских выборов 2020 года в США организовали кампанию по "очернению" кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США.

По данным разведки, российское руководство проводило "операции влияния", направленные на подрыв общественного доверия к избирательному процессу, оказание поддержки Дональду Трампу и обострение социально-политических разногласий в США. Как полагают авторы доклада, эти действия санкционировал президент России Владимир Путин.

При этом в докладе подчеркивается, что разведка не зафиксировала каких-либо кибератак со стороны России на инфраструктуру проведения выборов.

По данным разведки, в выборы также вмешивались другие страны - в частности, Иран, Куба, Венесуэла, однако их влияние было минимальным. Следов вмешательства Китая разведка не обнаружила; авторы доклада полагают, что в Пекине решили отказаться от этого из-за негативных последствий в случае, если бы это вмешательство было раскрыто.

В конце февраля США заявили, что в течение следующих нескольких недель могут ввести санкции против России. В Белом доме отмечали, что в числе прочего специалисты изучают возможное вмешательство Москвы в выборы - и если оно подтвердится, это станет одним из поводов для новых ограничений.

О том, что Россия и Иран пытаются вмешаться в ход выборов, глава разведки США Джон Рэтклифф заявлял еще в октябре. В Москве эти обвинения назвали "абсолютно безосновательными".

Источник: meduza.io


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URL: https://www.vb.kg/398486
Теги:
Владимир Путин, выборы, Россия, США, Джозеф Байден
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