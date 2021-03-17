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Российское посольство ответило на заявление США о "вмешательстве" в выборы

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Российское посольство в Вашингтоне ответило на заявление разведки США о "вмешательстве" в американские выборы президента 2020 года. Комментарий размещен на его странице в Facebook.

По мнению посольства, доклад представляет собой "очередной набор безосновательных обвинений" в адрес России.

"Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", - уточняется в сообщении.

Также в тексте отмечается, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", чтобы "поддерживать негативный фон вокруг России". В посольстве считают, что США таким образом перекладывают ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков.

"Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений", - заключили в диппредставительстве.

Разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. При этом Иран также якобы "предпринимал попытки повлиять на выборы в США" и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против стран.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398487
Теги:
выборы, посольство, Россия, США
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