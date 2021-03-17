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Полный локдаун введут в Алматинской области

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В Алматинской области в выходные дни будет введен полный локдаун, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

"За последнюю неделю темп прироста заболевших коронавирусом в Алматинской области составил 0,6 процента, за сутки зарегистрировано 99 случаев. Загруженность инфекционного стационара составляет 43 процента, реанимационных коек - 15 процентов", - сообщила пресс-служба акима Алматинской области.

По словам главы региона, выступившего с докладом на заседании правительства, медицинские организации обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Количество коек инфекционного стационара увеличено на 412 и составляет 1 550 единиц.

С начала текущего года 11 ПЦР-лабораториями проведено 137 тысяч тестов. 391 мобильная бригада оказала более 50,7 тысячи медуслуг на дому пациентам с подозрением на КВИ.

В связи с ростом заболеваемости в области усилен карантинный режим.

Работа дошкольных организаций, объектов общественного питания, религиозных объединений, общественных бань и транспорта ограничена до 17.00, развлекательных объектов и ресторанов - до 21.00 с учетом норм наполняемости. В выходные дни в области будет введен полный локдаун.

"В связи с высокой миграцией населения между Алматы и областью наблюдается наибольший рост заболеваемости в пригородных районах - Жамбылском, Карасайском, Талгарском, Енбекшиказахском, Илийском. В связи с этим главными санитарными врачами приняты отдельные постановления по усилению ограничительных мер", - сказал Амандык Баталов.

Алматинская область находится в "желтой" зоне по коронавирусу. В больницах проходят лечение 685 человек, из них 22 находятся в тяжелом состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/398525
Теги:
Казахстан, коронавирус, карантин
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