Путин: Успешно осуществлен один из самых масштабных совместных проектов

Начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" имеет действительно важное значение для российско-кыргызского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между РФ и КР. Об этом заявил Владимир Путин, который совместно с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции принял 17 марта участие в церемонии запуска данного предприятия.

Участие в этой церемонии также приняли президент АО "Группа Альянс", президент и председатель совета директоров ООО "Русская платина" Муса Бажаев и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Как отметили в пресс-службе президента РФ, месторождение "Джеруй", расположенное в Таласской области на северо-западе Кыргызстана, содержит почти 90 тонн золота и около 25 тонн серебра. Проект его освоения, реализуемый российской "Группой Альянс" при поддержке Банка ВТБ, является одним из крупнейших по объёму инвестиций в истории российско-киргизского экономического сотрудничества. Потенциальный уровень производства на предприятии – пять тонн золота в год.

"Успешно осуществлён один из самых масштабных совместных проектов. Руководители "Группы Альянс" и Банка ВТБ уже рассказали о том, сколько сил и средств было вложено в освоение месторождения "Джеруй" и строительство Таласского золоторудного комбината. Со своей стороны подчеркну, что речь действительно идёт о рекордных объёмах российских инвестиций на территории Киргизии, которые составят порядка 600 миллионов долларов", - сказал Владимир Путин.

По его словам, на Таласском горнодобывающем комплексе будут использоваться самые передовые технологии и оборудование, в том числе соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам. Это позволит эффективно и без ущерба для окружающей среды добывать до пяти тонн золота в год.

"Отмечу, что месторождение "Джеруй", руда с которого будет поступать на Таласский комбинат, было разведано, как президент Кыргызстана только что сказал, советскими геологами ещё в 1968 году. Тогда учёные определили, что запасы золота на нём составляют порядка 90 тонн, а серебра – 25 тонн. Следовательно, это предприятие будет обеспечено ресурсной базой для стабильной работы на годы вперёд. На комбинате создаётся более тысячи рабочих мест, появятся новые возможности для трудоустройства местного населения. Малые и средние предприятия Таласской области будут обеспечены выгодными заказами на поставку товаров и услуг для нужд комбината", - отметил президент РФ.

"Российские инвесторы, - заявил он, - также нацелены оказывать серьёзное финансовое содействие социальному развитию Таласской области. Руководитель предприятия уже сказал: для этих целей учреждён специальный фонд, куда ежегодно будут перечисляться до 2 миллионов долларов. Почти половина этих средств пойдёт на реализацию социально значимых проектов в регионе, а остальная часть – на льготное кредитование бизнеса".

"Иными словами, - резюмировал Владимир Путин, - деятельность нового золотодобывающего предприятия принесёт существенные выгоды как для Таласской области, так и для всей экономики Кыргызстана в целом".

Значительные доходы, отметил российский лидер, получит государственный бюджет. Комбинат уже перечислил в казну Кыргызстана 100 миллионов долларов в качестве платы за лицензию на использование месторождения "Джеруй". По имеющимся оценкам, в дальнейшем налоговые платежи в бюджет республики действительно вырастут и составят примерно 70 миллионов долларов в год.

Президент России поблагодарил всех российских и кыргызских соучредителей и инвесторов Таласского золоторудного комбината, сотрудников этого предприятия, инженеров и рабочих, которые были заняты на его строительстве, за слаженную и эффективную работу. И выразил признательность руководству Кыргызстана, лично президенту КР Садыру Жапарову "за внимание к интересам российских экономических операторов и усилия по формированию благоприятного инвестиционного климата в Киргизской Республике".

"Рассчитываем, что новое предприятие будет и впредь пользоваться поддержкой со стороны киргизских властей. Повторю, реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнёрства и крепкой дружбы между нашими народами, что полностью соответствует духу договорённостей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита президента Киргизии в Москву. Мы благодарны, - обратился Путин к Жапарову, - за то, что вы совершили свой первый зарубежный визит именно в нашу столицу".

"Надеюсь, что все усилия, которые мы вместе предпринимаем для того, чтобы сотрудничать на экономическом поприще, те средства, которые и ранее были направлены на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным членом нашего экономического объединения Евразэс, а эти средства значительные, они исчисляются сотнями миллионов долларов, что эти наши совместные усилия будут и дальше способствовать реализации крупных, экономически выгодных для обеих сторон промышленных объектов. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, всем участникам этого процесса", - сказал Владимир Путин.