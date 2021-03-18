Жажда наживы затмевает разум? В Бишкеке проходит очередная битва за землю

Жители 6 микрорайона вступили в конфронтацию со строительной компанией, которая вознамерилась поднять многоэтажный жилой дом на месте существующего детского футбольного поля. Не смотря на то, что у юридического лица имеются все разрешительные документы, горожане не согласны с грядущим соседством и пообещали, что будут стоять до конца.

- У нас чуть ли не весь микрорайон вышел на улицу, чтобы не дать фирмачам снести наше футбольное поле, - позвонили в редакцию местные жители. – Они уже неоднократно предпринимали попытки занять эту территорию, но получали отпор. Теперь снова пришли. Мы позвонили в мэрию и оттуда приехал представитель в лице курирующего такие вопросы вице-мэра.

Собрание проходило в вечернее время, когда основная масса жильцов уже вернулась с работы домой. Люди были настроены по отношению к застройщикам отнюдь не гостеприимно, что можно понять.

Речь идет о небольшом футбольном поле, окруженном домами № 14,15, 15/1, 16 и детским садом № 85 для детей с нарушениями речи. Собой оно представляет типовое спортивное сооружение, обнесенное металлическим забором с сеткой Рабица. Перед приездом бизнесменов и представителей мэрии местные жители развесили на ограждение плакаты с надписями "Нет коррупции", "Футбольное поле – детям" и "Мы против строительства дома".

- Уже надоели все эти строители, - негодовали горожане. – Ну почему они лезут именно в микрорайоны? Пусть строят свои "элитки" в новостройках или на окраинах. Ведь там полно места. Нет, надо втиснутся в жилые дворы, врезаться в и без того перегруженные коммуникации. Мы уверены, что у нас после сдачи объекта в эксплуатацию начнутся проблемы с водой и электричеством. А ну-ка такая махина вырастет. Да и их жители будут ставить свои машины к нам под окна. Парковок ведь и так не хватает. Во время строительства спецтехника станет ездить по нашим дворам. Но самое главное – где будут играть наши дети?

Местные жители рассказали, что представители фирмы заявили о наличии у них всех необходимых документов.

- Там шла речь о каких-то списках с подписями жильцов. Вот только мы ничего не подписывали, согласия своего не давали. Мало того, застройщики говорят, что футбольное поле было возведено только в 2017 году, да еще и без их ведома. Но оно существует со времен Советского союза! – возмущаются люди.

О наличии документов у строительной компании на встрече заявили сами застройщики и подтвердили представители мэрии. Мало того, сама эта история заметно отличается от скандалов, которые случались в южных микрорайонах ранее. Они происходили по классической схеме – выделение земли в начале 2000-тысячных годов под размещение ларьков сроком на 5 лет, неоднократная перепродажа, изменение функционального назначения участков, появление строителей спустя 10-15 лет и, наконец, возведение очередной так называемой "элитки". Причем большая часть противостояний с горожанами связана именно с теми наделами, которые были выделены в бытность мэром господина Арстанбека Ногоева. Этот человек организовал самую настоящую распродажу земли в столице, а потом сбежал в Российскую Федерацию и даже работал там в государственных органах. На него, к слову, было возбуждено уголовное дело.

Но здесь отличий много. Основное в том, что землю изначально отписали некой компании ОсОО "Мер ЛТД". Причем гораздо раньше, чем Ногоев заступил на пост. Представители застройщика рассказали, что это сделано на основании мирового соглашения, заключенного между мэрией и частниками. А в 2001 и в 2009 годах договор был утвержден определениями судов. Бумаги об аренде сроком на 49 лет под строительство многоэтажного жилого дома были подписаны в 2009 году.

При этом смены собственника не было. Он лишь в 2018 году скооперировался с ОсОО BSK Capital Group. Эта компания выступает в роли партнера и инвестора, и именно ее представители встречались с недовольными горожанами. В последующие два года ими был получен полный пакет разрешительных документов – архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия, положительное заключение государственной экспертизы и так далее.

После собрания фирма распространила официальное разъяснение, в котором сообщила, в документах на землю было указано, что она ни за кем не зарегистрирована и ограничений по ней не было, свободна от застройки, не благоустроена и не озеленена. При этом с севера граничит с территорией спортивной площадки.

Именно в последнем пункте, по мнению застройщиков, и кроется корень проблемы. Визуально между спортплощадкой и полем не было никакого разделения в виде забора. Поэтому-де жители и считали все это единой территорией. И в 2017 году самовольно установили ограждение и футбольные ворота.

Относительно подписей фирма сообщила, что речь шла об автографах домкомов, что они лишь ознакомлены с гарантийным письмом компании о ее готовности соорудить современную спортивную площадку для всех прилегающих домов. Это письмо не имело никакого отношения к процессу получения разрешительных документов и не связано с согласием или несогласием на строительство дома. То есть, ни о какой подделке подписей речи не может быть. А вообще, как говорят строители, по действующему законодательству согласие людей и не требуется. Такой нормы уже нет.

По поводу коммуникаций, мол, опасения тоже напрасны. Так как готовится модернизация трансформаторной подстанции, а подключение к холодной воде произойдет в том месте сети, которое не имеет отношения к близлежащим домам.

Бизнесмены все также готовы построить рядом с застраиваемым участком современную многофункциональную спортивную площадку с мини-футбольным полем для жителей всех близлежащих домов, если чиновники выделят для этого землю. Они подчеркивают, что соответствующий участок у мэрии есть. Также готовы благоустроить аллеи, установить освещение, скамейки, озеленить близлежащую территорию.

Однако местные жители обещаниям не верят. В городе полно прецедентов, когда обещают все, что угодно, лишь бы получить доступ к земле. А потом напрочь забывают о своих словах.

- Забавно то, что пришлые люди рассказывают нам, когда появилось поле. То, что оно существует с советских времен, подтвердил даже один из депутатов городского кенеша, который жил или до сих пор живет в нашем микрорайоне. Поэтому ни к чему все эти разговоры про захват с нашей стороны в 2017 году. Да и вообще, нам соседство с новой высоткой не нужно, дайте жить спокойно, - заключили люди.

К слову, прибывший на место вице-мэр Азамат Сагындык уулу, изучив мнения обеих сторон, решил временно приостановить строительство. Он отметил, что нужно прийти к компромиссу и решить вопрос в законном порядке. Профильным городским службам поручили провести детальную проверку материалов.

Но надо понимать, что это временная мера. И если у компании действительно все в порядке с документами, что должна показать проверка, то никто не сможет ей помешать.

Возмущает другое – как чиновники могли вообще выдать эту землю в те далекие времена? Неужели не понимали, что это однозначно приведет к скандалу. Вероятно, жажда наживы настолько затмила рассудок, что они готовы были пустить с молотка любой надел. Вот было бы здорово взять того, кто подписал первоначальный договор о выделении участка и представить его перед жильцами микрорайона № 6. Пусть оправдывается. Потеха была бы еще та.