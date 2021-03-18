В Кыргызстане могут быть вновь введены ограничения из-за коронавируса

В Кыргызстане из-за коронавируса могут быть вновь введены временные ограничения. Об этом на пресс-конференции сегодня сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что сегодня многие страны, где обнаружен мутировавший штамм вируса, вводят карантины и локдауны. Последуем ли мы их примеру, будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

"Нам надо быть более осторожными. Если распространение вируса будет нарастать придется вводить временные ограничения. Отмечу, что чрезвычайная ситуация еще не снята. К примеру, в Бишкеке не все школьники посещают школы, это ограничение", - отметил Усенбаев.

По его словам, за последние недели напряжение нарастает - за прошедшие сутки, к примеру, зафиксировано аж 98 новых случаев COVID-19.

"В каждой области работают комиссии, которые и будут принимать решение на местном уровне в зависимости от эпидситуации - отдельно по каждой области и району. В случае необходимости ограничения будут вводиться", - сообщил замминистра.

Он напомнил гражданам о необходимости соблюдения санитарных правил - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использовании антисептиков.

Напомним, 18 марта, ровно год назад в Кыргызстане были зарегистрированы первые случаи COVID-19 у троих граждан вернувшихся с умры из Саудовской Аравии.